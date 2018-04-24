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В Городской Думе обсудили выборы нового Городского Головы

24.04.2018 16:34 0 619
В Городской Думе обсудили выборы нового Городского Головы

24 апреля состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги.

В работе комиссии приняли участие Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН, Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, Заместитель председателя Городской Думы Сергей ПАВЛОВ и депутаты Городской Думы.

В ходе заседания с кандидатами на пост Городского Головы было проведено индивидуальное собеседование и рассмотрены представленные концепции социально-экономического развития Калуги.

Участвующий в конкурсе руководитель департамента отраслевого развития АНО «Агентство по технологическому развитию»  Виталий ЕРЕМЕЕВ основной упор в своей концепции сделал на рост населения Калуги до полумиллиона человек и создание ста тысяч новых рабочих мест за счёт развития сектора информационных технологий, привлечения инвестиций и создания малых промышленных предприятий.

Исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ в числе основных направлений развития города обозначил следующие приоритеты: создание комфортной городской среды, развитие промышленного комплекса Калуги, персонификацию социальной политики, расселение ветхого и аварийного жилья с последующей комплексной застройкой, модернизацию системы ЖКХ, с привлечением инструментов государственно-частного партнёрства, создание индустрии переработки отходов и эффективной системы уборки города, а также внедрение передовых технологий в систему муниципального управления.

Окончательное решение о назначении на должность Городского Головы будет принято депутатами Городской Думы в ходе тайного голосования 27 апреля.

 


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Тэги: общество городская дума
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