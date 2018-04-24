В Городской Думе обсудили выборы нового Городского Головы

24 апреля состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги.
В работе комиссии приняли участие Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН, Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, Заместитель председателя Городской Думы Сергей ПАВЛОВ и депутаты Городской Думы.
В ходе заседания с кандидатами на пост Городского Головы было проведено индивидуальное собеседование и рассмотрены представленные концепции социально-экономического развития Калуги.
Участвующий в конкурсе руководитель департамента отраслевого развития АНО «Агентство по технологическому развитию» Виталий ЕРЕМЕЕВ основной упор в своей концепции сделал на рост населения Калуги до полумиллиона человек и создание ста тысяч новых рабочих мест за счёт развития сектора информационных технологий, привлечения инвестиций и создания малых промышленных предприятий.
Исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ в числе основных направлений развития города обозначил следующие приоритеты: создание комфортной городской среды, развитие промышленного комплекса Калуги, персонификацию социальной политики, расселение ветхого и аварийного жилья с последующей комплексной застройкой, модернизацию системы ЖКХ, с привлечением инструментов государственно-частного партнёрства, создание индустрии переработки отходов и эффективной системы уборки города, а также внедрение передовых технологий в систему муниципального управления.
Окончательное решение о назначении на должность Городского Головы будет принято депутатами Городской Думы в ходе тайного голосования 27 апреля.
Картина дня: уничтоженные деревья и отмененное шествие 24.04.2018 20:00
Всем желающим бесплатно дадут мороженку 24.04.2018 12:10
Средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей 24.04.2018 10:15
Картина дня: балконы улетели, а машины уходят под землю 23.04.2018 20:00
В Калуге на месте сгоревшей общаги собираются организовать парковку 23.04.2018 16:22
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: