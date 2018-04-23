Всем многодетным семьям предложили выделять земельные участки

В понедельник, 23 апреля, на заседании правительства Калужской области рассматривались результаты и перспективы работы по предоставлению земельных участков многодетным семьям.
Министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ сообщил, что в настоящее время в регионе зарегистрировано 9273 многодетные семьи. С 2012 года в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства было поставлено на учет 10 967 граждан. Из них 54% получили земельные участки.
По словам министра, в 16 районах вопросы предоставления земельных участков, в том числе обеспечение их необходимой инфраструктурой, решаются оперативно, очередь на их получение практически отсутствует. Одним из самых главных вопросов, требующих решения, является обеспечение участков необходимой инфраструктурой – подъездными дорогами, газом, светом, водой.
Опытом решения данных вопросов с членами регионального кабинета министров поделился глава администрации Тарусского района Евгений МАЛЬЦЕВ.
Подводя итог, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ поручил до 1 июня разработать планы мероприятий по оснащению выделяемых многодетным семьям участков необходимой инфраструктурой:
- Прошу всех глав муниципальных районов решить этот вопрос у себя, исходя из условий конкретной территории.
Он также предложил выработать на региональном уровне дополнительные законодательные меры поддержки таких семей.
- Надо поощрять многодетные семьи и выдавать земельные участки всем. Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, с обязательством по обустройству инфраструктуры, а остальным – в качестве поощрения, - подчеркнул глава региона.
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