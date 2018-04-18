Юные калужане получили паспорта

18 апреля Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ вручил паспорта девяти молодым калужанам.
В торжественной церемонии также приняла участие исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге, полковник полиции Любовь ПЕРВОВА.
Глава городского самоуправления поздравил юных калужан с получением паспортов.
– Сегодня для вас очень важный день, вы становитесь полноправными гражданами России, – обратился к ребятам Александр Иванов, – знаменательно, что происходит это накануне Дня местного самоуправления. Этот праздник был учреждён Президентом России пять лет назад, тем самым был признан важный статус органов местного самоуправления как одной из основ государства. Городские власти Калуги уделяют особое внимание работе с подрастающим поколением, ведь только общими усилиями мы сможем добиться новых успехов в развитии нашего родного города. И здесь очень важно участие молодежи, отрадно, что молодые калужане всё более активно участвуют в жизни города, работе волонтёрских и общественных организаций.
Молодые калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.
Глава городского самоуправления пожелал юным калужанам успехов в учёбе и призвал после получения профессии остаться в Калуге и работать на благо малой Родины.
Также Александр Иванов сообщил, что в ближайшее время в Калуге будет выпущен специальный буклет, в котором будут содержаться слова напутствия к молодым калужанам, вступающим во взрослую жизнь.
Городского голову Калуги выберут из двух кандидатов 18.04.2018 11:37
Вектор в будущее 17.04.2018 14:30
В Калуге началась подготовка детских лагерей к летним каникулам 17.04.2018 14:24
В Городской Думе обсудили будущее общественного транспорта Калуги 16.04.2018 13:21
В День космонавтики работники отрасли получили награды 13.04.2018 18:01
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: