17 апреля в Калуге были подведены итоги конкурса молодёжных проектов «Моя Калуга: вектор в будущее!».
Конкурс организован Калужским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ совместно с Городской Думой города Калуги.
Основная цель - привлечение молодежи к участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы Калуги, а также совершенствование системы управления территорией.
Второе и третье места поделили проект студентки КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Ольги Ясеневой, посвящённый модернизации системы уличного освещения Калуги, и проект студентов КФ РАНХиГС Софьи Анохиной, Екатерины Балан и студента КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Ильи Размахова «Близкие соседи», продвигающий идеи добрососедства и создания благоприятного социального климата в городской среде.
Победу в конкурсе одержал проект «Связь времён», подготовленный студентами КФ РАНХиГС Алексеем Антиповым, Виктором Кирпичевым и организатором клуба исторической реконструкции «Дружина «Рысь» Александром Пугачевым.
Проект предусматривает создание на базе Калужского городского досугового центра клуба «Связь врёмен», в котором будет проводиться работа по исторической реконструкции и изучению обычаев и традиций Древней Руси и Калужского края. Также планируется организация секций, творческих лабораторий, выставок, участие в праздничных и концертных мероприятиях.
«Итоги конкурса подводятся накануне Дня местного самоуправления. Этот праздник даёт возможность органам местного самоуправления оценить итоги своей работы, наметить вектор развития в ближайшем будущем и на более далёкую перспективу, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ. – Городские власти уделяют особое внимание развитию конструктивного диалога с молодым поколением. Именно в общении с молодыми калужанами, вовлечении их в активное обсуждение и решение городских вопросов мы видим залог успешного развития местного самоуправления. Данный конкурс – тому подтверждение. Он проводится уже четвёртый год и показывает высокую активность студенческой молодежи и их искреннее стремление сделать Калугу комфортным и процветающим городом».
Победители конкурса будут награждены на ближайшем заседании Думы.
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