Грипп начал уходить

За минувшую неделю ОРВИ и гриппом в Калужской области заболели 8054 человека. Это на 15% ниже уровня предыдущей недели, рассказали 16 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.
Зарегистрировано 16 случаев гриппа, а на предыдущей неделе был 81. Заболевших гриппом больше всего выявлено в Людиновском районе – 7 случаев. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.
В стационары больниц области с диагнозами «Грипп», «ОРВИ», «Пневмония» было госпитализировано 109 больных.
В Калуге зарегистрировано 4310 случаев ОРВИ.
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