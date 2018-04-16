Грипп начал уходить

За минувшую неделю ОРВИ и гриппом в Калужской области заболели 8054 человека. Это на 15% ниже уровня предыдущей недели, рассказали 16 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.

Зарегистрировано 16 случаев гриппа, а на предыдущей неделе был 81. Заболевших гриппом больше всего выявлено в Людиновском районе – 7 случаев. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.

В стационары больниц области с диагнозами «Грипп», «ОРВИ», «Пневмония» было госпитализировано 109 больных.

В Калуге зарегистрировано 4310 случаев ОРВИ.