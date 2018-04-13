В День космонавтики работники отрасли получили награды

13.04.2018 18:01 219

12 апреля в Калуге отметили День космонавтики. Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, депутат Городской Думы, руководитель калужского филиала НПО имени С.А. Лавочкина Павел СЕРЕДИН, ветераны космических войск и космодрома «Байконур» возложили цветы к могиле К.Э. Циолковского и памятнику Юрию Гагарину.

– День космонавтики – это особенный праздник для всех калужан, – отметил Павел СЕРЕДИН – в Калуге очень многое связано с космосом: в нашем городе работал основоположник космической теории Константин Эдуардович Циолковский и здесь находится замечательный музей космонавтики. От всей души поздравляю калужан с этим замечательным праздником человеческого мужества, смелости и достижений нашей науки, праздником, который подарил всему миру Юрий Алексеевич Гагарин

В честь праздника в Инновационном культурном центре прошла выставка работ учащихся детско-юношеского центра космического образования «Галактика» и концертная программа, в ходе которой Александр ИВАНОВ вручил почётные грамоты сотрудникам НПО им. С.А.Лавочкина.

– Сегодня я вместе с жителями нашего города посмотрел записи посещения Калуги Юрием Гагариным – это уникальные кадры, которые навсегда останутся в нашей памяти. Мы гордимся Почетными гражданами нашего города: великим учёным Константином Эдуардовичем Циолковским, гениальным конструктором Сергеем Павловичем Королёвым, первым человеком, совершившим космический полёт Юрием Алексеевичем Гагариным и всеми космонавтами. Калуга по праву является колыбелью космонавтики и подтверждение тому – изображение на нашем гербе летящего спутника, – поделился впечатлениями Александр ИВАНОВ.