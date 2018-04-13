В Калуге начался турнир по волейболу памяти погибших

В Калуге стартовал восьмой турнир по волейболу среди юношеских команд, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Организатором соревнований выступило УМВД России по Калужской области.
В этом году в турнире приняли участие команды из 12 городов России: Зеленограда, Санкт-Петербурга, Тулы, Вологды, Липецка, Казани и др.
Посетили турнир Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, заместитель Губернатора Калужской области Руслан СМОЛЕНСКИЙ и исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
– Низкий поклон близким и родственникам, матерям, сыновья которых погибли при исполнении служебных обязанностей. Здесь они чувствуют поддержку общества, которое не только помнит бессмертный подвиг их сыновей, но и переживает вместе с ними невосполнимую утрату, – обратился к собравшимся Александр ИВАНОВ, – турнир имеет большое значение для воспитания будущих защитников Отечества, очень приятно, что для его проведения была выбрана наша площадка, новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный»
Глава городского самоуправления пожелал участникам турнира честной, бескомпромиссной борьбы, удачи и спортивного азарта.
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