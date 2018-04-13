Глава самоуправления наградил победителей «Лучиков надежды»

12 апреля в центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» прошла церемония награждения победителей 21 конкурса-фестиваля «Лучики надежды».
В конкурсе приняли участие 2680 детей. За восемь конкурсных дней участники представили 389 номеров в семи номинациях, конкурсные выступления продолжались более 30 часов. В фестивале приняли участие все калужские школы и учреждения дополнительного образования.
Завершился конкурс гала-концертом, на котором были награждены победители и лауреаты.
В честь Дня космонавтики гала-концерт проводился в космической тематике, 110 дипломов получили победители конкурса, всего награды получило около 500 детей.
Поздравил и наградил победителей Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, поддерживающий фестиваль вот уже 21 год.
– Этот замечательный конкурс зарождался на моих глазах, я хорошо помню самый первый фестиваль, – обратился к участникам Александр ИВАНОВ, – с каждым годом «Лучики надежды» набирают обороты, растёт количество участников, и это радует. Может именно здесь, на этой сцене рождаются юные таланты, которые со временем станут настоящими звёздами и гордостью нашего города. Я от всей души поздравляю вас и желаю вам благополучия и творческих успехов!
В тот же день, в центре развития детей и творчества "Созвездие" состоялись традиционные техноигры, посвященные Дню космонавтики. В них принимали участие учащиеся радиоклуба "Робототехник". Проводились соревнования роботов, сделанных самими ребятами, также учащиеся защищали проекты будущих космических аппаратов.
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