Как изменились цены за месяц

За март цены на продукты в Калужской области выросли в среднем на 0,5%, а с начала года – на 1%. Такие данные в пятницу, 13 апреля, опубликовала пресс-служба правительства региона.
- В течение марта наблюдалось увеличение цен (от 0,7% до 8%) на яйца, плодоовощную продукцию, мороженое, муку, консервы фруктово-ягодные, масло и жиры, - говорится в официальном сообщении. - Уменьшение – на овощные консервы – на 0,6%, варенье, джем, повидло, мед, макароны и крупы – на 0,5%.
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