Вышла дополненная книга «Тайны старой Калуги»

В издательстве «Фридгельм» вышло второе, дополненное издание книги нашего журналиста и историка Алексея Урусова «Тайны старой Калуги: легенды, предания, мистика», посвященное грядущему юбилею города 650-летию.
Книга издана тиражом 1 500 экземпляров. Издание предлагается в подарочном исполнении. В пакете с книгой включена цветная карта-путеводитель по таинственной Калуге. На карте локализовано 70 исторических мест и событий старины, важнейшие памятники архитектуры и особняки города. Навигация путеводителя привязана к содержанию книги.
Книга включает более 50 рассказов из цикла «Городские легенды», которые публиковала газета «Калужский перекресток» в течение пяти лет.
О новинках второго издания мы попросили рассказать автора книги Алексея УРУСОВА.
- В новом издании впервые публикуется графическое воспроизведение схемы Калужского посада конца XVI-XVII веков (Новый и Старый острог) с калужской крепостью. Автор работы - калужский художник Владимир Толстов. Читатель узнает, где в Калуге находился Острожий дом Ивана Болотникова и Острожная пристань, как выглядели Красные ряды, где находился Подол и Старые кожевни.
Публикуется и продолжение истории о покушении на Сталина в Кремлевской библиотеке и его смерти в марте 1953 года. В главе «Сердце Сталина» вы узнаете, каким образом памятник Военным медицинским работникам в Калуге, погибшим в Великой Отечественной войне, связан с калужской ветвью рода Урусовых и малоизвестные подробности вскрытия тела Иосифа Сталина 6 марта. Еще одно наше расследование – церковная панихида по писателю Михаилу Булгакову, которая прошла в калужском храме Георгия «за верхом» (Свято-Георгиевском соборе) в июне 1940 года.
В книгу включен новый рассказ - предание о призраке старого стрельца - хранителя погибших воинов в Березуйском овраге. В новой главе «Ангел Лаврентьевого монастыре» можно прочитать сохранившееся в Калуге предание о чудесном спасении монашки из лагеря принудительных работ, который открылся стенах бывшей святой обители в 1920-х. В главе «Спасённые Калужской Богородицей» представляем невероятную историю семьи из Турынино, которые пережили все ужасы немецкой оккупации Калуги в 1941 году. Расскажем и удивительное предание про русского разведчика Александра Иванова, прозванного «Орликом». Зимой 1941-го в Калуге немецкий снайпер трижды попал в него, но солдат чудом остался жив и дожил до 90 лет!
Издание уже поступило в книжные магазины Калуги. Желающие приобрести новое издание с автографом автора и без магазинной наценки (за 1000 рублей) могут напрямую обращаться в будние дни в Агентство "Комсомольская правда-Калуга", ул. Космонавта Комарова, 36. Бронирование экземпляров книги по телефону: 8-902-398-25-32.
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