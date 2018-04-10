В Калуге начался пал травы

В понедельник, 9 апреля, на планёрке в горуправе сотрудники МЧС сообщили, что в Калуге начался незаконный пал травы. Так, за прошедшие выходные было сожжено около 2,5 Га. Спасатели обратились к городским властям с просьбой оказать помощь в борьбе с поджогами:
- Нам нужна помощь добровольцев.
Городские власти обещали оказать содействие.
- Запрещено выжигание сухой растительности, за это предусмотрена административная ответственность, - рассказал на пресс-конференции во вторник, 10 апреля, заместитель начальника ГУ МЧС по Калужской области Алексей КЛУШИН.
Если же калужане, воспользовавшись хорошей погодой, захотят пожарить шашлыки, спасатели напоминают, что делать это можно, используя средства, ограничивающие распространения огня, например, мангал.
- И это должно быть не ближе 50 метров от жилых строений, - подчёркивают в МЧС.
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