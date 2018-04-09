В Калуге покажут неизвестного Путина

В пятницу, 13 апреля, в Инновационном культурном центре откроется фотовыставка «Неформальный Путин», сообщает министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Выставка объехала почти всю Россию, побывала в Греции, Испании, Германии, Великобритании, Франции. Экспозиция постоянно обновляется, включая в себя современные кадры.

Посетители могут увидеть нынешнего президента России в начале его работы на этой должности и сегодня. Это не те кадры, что попадают в официальные новости на первую полосу газеты. На этих фото запечатлены совсем другие моменты, которые случались, когда официальная часть мероприятия прошла, и требования протокола уже не так суровы.

- Мы хотели, чтобы посетители выставки увидели в президенте России простого обычного человека с понятными всем нам эмоциями и переживаниями, – говорят организаторы. – Люди привыкли видеть только кадры официальных встреч и приёмов. Здесь они могут увидеть Владимира Путина совсем другим – неофициальным, простым, человечным. Эти кадры завоевали симпатии простых зрителей во многих регионах нашей страны и не только России.