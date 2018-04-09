Грипп идёт на спад

За минувшую неделю в Калужской области зарегистрировано 9428 случаев ОРВИ и 81 случай гриппа, что ниже уровня предыдущих семи дней на 13,8%. В понедельник, 9 апреля, такую информацию опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах. С респираторными инфекциями и гриппом в стационары больниц попали 104 человека, что на 76 меньше, чем на предыдущей неделе.
В Калуге показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превышает эпидемический порог. Всего в областном центре ОРВИ заболели 4857 человек, отмечен 31 случай гриппа.
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