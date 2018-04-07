Путин назначил нового главного полицейского Калужской области

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 апреля, подписал указ о назначении полковника Александра Владимировича ДЕДОВА начальником УМВД по Калужской области. Ранее он работал заместителем начальника УМВД по Орловской области.

Александр Дедов родился в 1971 году в Орловской области. Имеет два высших образования, в том числе высшее юридическое: в 2002 году он окончил ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова по специальности «Юриспруденция».

В органах внутренних дел служит с 1993 года. Начинал службу в Железнодорожном РОВД Орла.

Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден ведомственными и государственной наградами, в том числе медалью «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка», наградным именным оружием.

Ранее возглавлявший калужскую полицию Сергей Плахих перед Новым годом был переведен из Калуги в Москву.