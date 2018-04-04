Главная > Новости > Общество

«Марафон Здоровья»: задай свой вопрос врачу и министру

04.04.2018 15:24 0 817 Редакция
«Марафон Здоровья»: задай свой вопрос врачу и министру

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В преддверии этого праздника редакция газеты «Комсомольская правда – Калуга» организовывает «Марафон здоровья».

5 апреля с 13:00 до 18:00 сменяя друг друга, врачи различных больниц и медицинских учреждений Калуги будут отвечать на ваши вопросы по телефону прямой линии (4842) 76-86-22

Прямая трансляция будет вестись и в нашей группе «Вконтакте». Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в чате и получите ответы на них в прямом эфире!

Задать вопросы можно следующим участникам «марафона»:

  • С 13:00 вопросы принимает сосудистый хирург, флеболог Калужской клиники Боли Михаил Юрьевич ИВАНОВ
  • С 14:00 до 14:30 на ваши вопросы ответит Министр здравоохранения калужской области Константин Николаевич БАРАНОВ
  • С 14:30 до 15:00 вопросы о заболевании ГРИППОМ и ОРВИ принимает  главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Калужской области, кандидат медицинских наук, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Николаевна АЛЕШИНА
  • С 15:00 на ваши вопросы ответит врач «Клиники семейной медицины +», специалист по венерическим заболеваниям, проблемам кожи, волос, ногтей, дерматовенеролог 1 категории Ойбек Адхамович КАМИЛОВ
  • С 16:00 ваших вопросов ждёт заведующий консультативной поликлиникой Калужской областной клинической больницы, доктор медицинских наук, врач-генетик Борис Григорьевич ГИНЗБУРГ
  • С 17:00 до 18:00 вопросы о медицинской профилактике принимает главный врач Калужского областного центра медицинской профилактики  Андрей Александрович ШИШОВ

Звоните (4842) 76-86-22

Пишите в чат прямой линии ВКонтакте!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Автор:

Редакция 
Тэги: общество здоровье
Еще новости из рубрики «Общество»

Паводок близко: уровень воды в Оке, Жиздре и Угре резко подскочит 04.04.2018 14:40

Подростка-полоскуна привлекут за мелкое хулиганство 04.04.2018 08:56

Сбежавшую Диану Власкину не нашли, но видели её с отцом 03.04.2018 16:01

В кои-то веки на городских планёрках чиновники начали обсуждать критику в СМИ 03.04.2018 14:10

Подростки и флаги: «Мы просто хотели их постирать» 03.04.2018 11:57


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 06 апреля, 18:00
Студенческая Весна 2018
Калуга
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

чт 05 апреля, 19:00
Мастер-класс по изготовлению пасхальных поделок
Меховое кафе, кошачье кафе
вс 08 апреля, 18:00
Научное шоу "Максимум"
Академия СуперГероев
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 05 апреля, 18:30
Концерт Della Mae
Дом музыки
чт 05 апреля, 20:00
Рекорд Оркестр
Овертайм, паб
чт 05 апреля, 20:00
Tribute to Nirvana
AmRa (Амра)
пт 06 апреля, 19:00
Евгений Петросян, сольный бенефис "55 лет на эстраде"
Филармония

Кино

Кролик Питер
Шерлок Гномс
Первому игроку приготовиться
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области месяц спокойствия

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Преимущества использования МФУ с СНПЧ и рекомендации по выбору удобного устройства

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.