«Марафон Здоровья»: задай свой вопрос врачу и министру

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В преддверии этого праздника редакция газеты «Комсомольская правда – Калуга» организовывает «Марафон здоровья».

5 апреля с 13:00 до 18:00 сменяя друг друга, врачи различных больниц и медицинских учреждений Калуги будут отвечать на ваши вопросы по телефону прямой линии (4842) 76-86-22

Прямая трансляция будет вестись и в нашей группе «Вконтакте». Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в чате и получите ответы на них в прямом эфире!

Задать вопросы можно следующим участникам «марафона»:

С 13:00 вопросы принимает сосудистый хирург, флеболог Калужской клиники Боли Михаил Юрьевич ИВАНОВ

вопросы принимает сосудистый хирург, флеболог Калужской клиники Боли С 14:00 до 14:30 на ваши вопросы ответит Министр здравоохранения калужской области Константин Николаевич БАРАНОВ

на ваши вопросы ответит Министр здравоохранения калужской области С 14:30 до 15:00 вопросы о заболевании ГРИППОМ и ОРВИ принимает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Калужской области, кандидат медицинских наук, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Николаевна АЛЕШИНА

вопросы о заболевании ГРИППОМ и ОРВИ принимает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Калужской области, кандидат медицинских наук, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД С 15:00 на ваши вопросы ответит врач «Клиники семейной медицины +», специалист по венерическим заболеваниям, проблемам кожи, волос, ногтей, дерматовенеролог 1 категории Ойбек Адхамович КАМИЛОВ

на ваши вопросы ответит врач «Клиники семейной медицины +», специалист по венерическим заболеваниям, проблемам кожи, волос, ногтей, дерматовенеролог 1 категории С 16:00 ваших вопросов ждёт заведующий консультативной поликлиникой Калужской областной клинической больницы, доктор медицинских наук, врач-генетик Борис Григорьевич ГИНЗБУРГ

ваших вопросов ждёт заведующий консультативной поликлиникой Калужской областной клинической больницы, доктор медицинских наук, врач-генетик С 17:00 до 18:00 вопросы о медицинской профилактике принимает главный врач Калужского областного центра медицинской профилактики Андрей Александрович ШИШОВ

Звоните (4842) 76-86-22

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