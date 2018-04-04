«Марафон Здоровья»: задай свой вопрос врачу и министру

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В преддверии этого праздника редакция газеты «Комсомольская правда – Калуга» организовывает «Марафон здоровья».
5 апреля с 13:00 до 18:00 сменяя друг друга, врачи различных больниц и медицинских учреждений Калуги будут отвечать на ваши вопросы по телефону прямой линии (4842) 76-86-22
Прямая трансляция будет вестись и в нашей группе «Вконтакте». Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в чате и получите ответы на них в прямом эфире!
Задать вопросы можно следующим участникам «марафона»:
Звоните (4842) 76-86-22
Пишите в чат прямой линии ВКонтакте!
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