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Мужчину оштрафовали за комментарий в интернете

29.03.2018 15:23 4 2418 Елена Французова
Мужчину оштрафовали за комментарий в интернете

Жителя Мещовска оштрафовали за публичное оскорбление в интернете.

В прокуратуру недавно обратилась женщина, которая сообщила, что знакомый унизил её в социальной сети.

- В феврале мужчина умышленно на почве личных неприязненных отношений в «ВКонтакте» выложил фотографию, на которой изображена женщина, - сообщает в четверг, 29 марта, прокуратура Калужской области. - Он прокомментировал снимок в неприличной форме, чем унизил её честь и достоинство.

В итоге мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.


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Тэги: общество
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