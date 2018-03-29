Мужчину оштрафовали за комментарий в интернете

Жителя Мещовска оштрафовали за публичное оскорбление в интернете.
В прокуратуру недавно обратилась женщина, которая сообщила, что знакомый унизил её в социальной сети.
- В феврале мужчина умышленно на почве личных неприязненных отношений в «ВКонтакте» выложил фотографию, на которой изображена женщина, - сообщает в четверг, 29 марта, прокуратура Калужской области. - Он прокомментировал снимок в неприличной форме, чем унизил её честь и достоинство.
В итоге мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.
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