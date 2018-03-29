Мужчину оштрафовали за комментарий в интернете

Жителя Мещовска оштрафовали за публичное оскорбление в интернете.

В прокуратуру недавно обратилась женщина, которая сообщила, что знакомый унизил её в социальной сети.

- В феврале мужчина умышленно на почве личных неприязненных отношений в «ВКонтакте» выложил фотографию, на которой изображена женщина, - сообщает в четверг, 29 марта, прокуратура Калужской области. - Он прокомментировал снимок в неприличной форме, чем унизил её честь и достоинство.

В итоге мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.