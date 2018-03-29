В Боровске ребёнок проник на территорию тюрьмы

В среду, 28 марта, администрация Боровска опубликовала фотографию, на которой ребёнок лазает по старому зданию тюрьмы по улице Берникова.

- Направлено предписание собственнику о проверки целостности ограждения, - сообщила администрация города.

Кроме того, родителей призывают контролировать своих детей, рассказывать им об опасности нахождения на стройках, в ветхих и заброшенных зданиях.