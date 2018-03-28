12 членов комиссии выберут нового Городского Голову

28.03.2018 14:15 767

Перед началом работы Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ вручил Почётные грамоты председателям территориальных и участковых избирательных комиссий и поблагодарил их за успешное проведение выборов Президента Российской Федерации на территории Калуги.

Были внесены поправки в бюджет города.

1,5 миллиона рублей выделяется на предоставление субсидии для оказания финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям.

Аналогичная сумма выделяется для оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

172,5 тысячи рублей выделяется для предоставления субсидии организациям, чья деятельность направлена на развитие территориального общественного самоуправления.

Депутаты приняли решение об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги.

Всего в состав конкурсной комиссии будет включено 12 человек, половина членов комиссии будет назначена Городской Думой, половина – Губернатором Калужской области.

– Сегодня мы фактически даём старт процедуре проведения конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги, – отметил Александр ИВАНОВ, – 29 марта состоится внеочередное заседание Городской Думы, на котором будет принято решение об объявлении конкурса и утверждён состав членов комиссии от представительного органа. В состав комиссии от Городской Думы Калуги войдут: Глава городского самоуправления, Заместитель председателя Городской Думы и председатели трёх комитетов. Итоги конкурса планируется подвести 26 апреля.

Также депутаты согласовали подписание соглашения о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице.

Города будут сотрудничать в сфере туризма, культуры, спорта, науки и современных технологий, предполагается наладить обмен опытом и сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности. Первоочередным вопросом взаимодействия станет организация авиасообщения.

В ходе заседания было принято решение провести в 2018 году городской журналистский конкурс «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги».

По предложению депутата Андрея МАКАРОВА в Городской Думе была создана комиссия по контрою за предоставлением земельных участков на территории города Калуги.

Основной задачей комиссии станет обеспечение депутатского контроля за деятельностью органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков в собственность, аренду или безвозмездное пользование. Также среди задач комиссии будет контроль за соблюдением требований законодательства при установлении и (или) изменении вида разрешённого использования земельных участков.

Депутаты внесли поправки в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом». Поправки предусматривают применение льготной арендной ставки в размере 1 рубль за квадратный метр в месяц при сдаче в аренду объектов культурного наследия.

Были утверждены кандидаты для занесения на муниципальную Доску Почёта «Дела и люди».

На Доску почёта будут занесены двадцать человек: представители образования, здравоохранения, науки, культуры, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

– Все кандидаты были выдвинуты трудовыми коллективами и одобрены общественной комиссией, – сообщил коллегам Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, –среди кандидатов есть представители рабочих династий, уже несколько поколений работающие на калужских предприятиях, открытие обновлённой Доски Почёта состоится в ходе празднования Дня весны и труда 1 мая.

Народные избранники также приняли решение отказаться от ликвидации муниципального предприятия «Кинотеатр «Центральный».

Подписание соглашения о передачи здания кинотеатра в концессию не состоялось в связи с тем, что претенденты не смогли предоставить всю необходимую документацию.

Здание кинотеатра требует ремонта и реконструкции, а городской бюджет не располагает необходимыми для этого средствами.

Прекращение ликвидации МУПа позволит кинотеатру вести полноценную хозяйственную деятельность и постепенно провести ремонт за счёт полученной прибыли.

В ходе заседания были приняты решения об установке мемориальных досок ветерану Великой Отечественной, Герою Социалистического Труда, кавалеру орденов Ленина и Красного Знамени Григорию Ивановичу Сергееву и Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии СССР Валерию Владимировичу Пряхину, возглавлявшему Калужский турбинный завод с 1976 по 1997 годы.

Мемориальные доски будут установлены на фасаде дома № 23а по улице Кирова и на фасаде здания завода КЗАМЭ.

В рамках часа контроля была рассмотрена информация о переводе многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление в 2018 году.

Всего в Калуге насчитывается 712 одно- и двухэтажных домов, 17 из них расселены и подлежат сносу, 54 – признаны аварийными.

В 2015 – 2017 гг. на индивидуальное отопление были переведены 62 дома.

В настоящее время в 579 домах, в которых проживает порядка 15 тысяч калужан, есть техническая возможность перевода на индивидуальное отопление.

Проектно-сметная документация разрабатывается за счёт городского бюджета, жителям также бесплатно предоставляются двухконтурные газовые котлы.

Начальник управления ЖКХ Сергей СТРУЕВ сообщил депутатам, что в 2018 году планируется перевести на индивидуальное отопление 20 домов. Жители 10 домов в д. Шопино дали согласие на проведение работ, с жителями ещё 10 домов проводятся встречи.

Также Сергей СТРУЕВ сообщил, что в июне вступят в действие новые нормативы платежей за отопление для жителей малоэтажных домов, плата за отопление для них может вырасти почти в два раза.

– Подразделениям Городской Управы необходимо активизировать работу в этом направлении, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – за апрель и май необходимо провести разъяснительную работу с жителями малоэтажных домов, довести до них информацию о предстоящем повышении нормативов. Строительно-монтажные работы должны быть завершены до начала отопительного сезона.

В мае депутатский корпус вернётся к рассмотрению данного вопроса.

Также депутаты обсудили вопросы реконструкция здания Калужского театра кукол и сквера имени 50-летия ВЛКСМ.

Как сообщил Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ, реконструкция здания Театра кукол завершена на 80%, работы выполняет компания, ранее занимавшаяся обустройством нового городского парка. Завершить работы планируется к 1 июля 2018 года, после чего в помещениях начнётся размещение мебели и оборудования.

В городском бюджете 2018 года также были заложены средства на реконструкцию сквера имени 50-летия ВЛКСМ. В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации, проводятся конкурсные процедуры, заключение контракта намечено на 15 мая.

Открытие отремонтированного сквера планируется приурочить ко Дню города.

– В октябре текущего года будет отмечаться столетний юбилей ВЛКСМ, реконструкция сквера станет хорошим подарком для всех ветеранов комсомола, – отметил Глава Калуги Александр ИВАНОВ.

Обсуждался и вопрос развития детского футбола и состояния футбольного клуба «Калуга».

Как сообщил депутатам начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь МАТВЕЕНКО, на территории Калуги развитие детско-юношеского футбола осуществляют три спортивные школы: «Торпедо», «Детско-юношеская спортивная школа № 5» и «Спортивная школа по футболу «Калуга».

Подготовку молодых спортсменов обеспечивают 45 тренеров, в спортивных школах занимается 2120 детей и подростков.

Автономная некоммерческая организация футбольный клуб «Калуга» была создана и зарегистрирована как юридическое лицо 18 декабря 2009 года. Учредителями были Городская Управа города Калуги, Министерство спорта Калужской области и ООО «Галантус и К».

Команда в основном сформирована из воспитанников спортивных школ Калуги и Обнинска, клуб принимает участие во втором дивизионе первенства России зона «Центр» среди клубов профессиональной футбольной лиги.

Результатом выступления стали 8 – 10 места, в сезонах 2012/13 и 2013/14 клуб занимал 5-е место. В текущем сезоне ФК «Калуга» после 17 тура занимает 12-е место из 14.

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина СТАВИСКАЯ предложила не прибегать в дальнейшем к такой форме поддержки клуба, как займы у муниципальных предприятий.

– Некоторые муниципальные предприятия и сами находятся в сложном финансовом положении, так что выделять средства на непрофильную деятельность для них не самое лучшее решение, – уверена Марина СТАВИСКАЯ, – необходимо проработать другие формы финансовой поддержки футбольного клуба «Калуга».

Предложение было поддержано руководством управления физической культуры и спорта.