Горобцова наградили знаком «За личный вклад в развитие Калуги»

27.03.2018 11:50 593

27 марта состоялось внеочередное заседание Городской Думы.

В заседании принимал участие Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Перед началом работы присутствующие почтили минутой молчания память жертв кемеровской трагедии и скоропостижно скончавшегося главного редактора газеты «Калужская неделя» Владимира Красникова.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ сообщил коллегам, что в его адрес от Городского Головы Константина ГОРОБЦОВА поступило заявление о сложении полномочий в связи с назначением заместителем Губернатора Калужской области.

Было принято решение наградить покидающего пост градоначальника Константина Горобцова Знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги».

– Константин Михайлович плодотворно работал на посту Городского Головы с 2015 года, – подчеркнул Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – и эта награда является признанием его заслуг со стороны депутатского корпуса.

Константин ГОРОБЦОВ в свою очередь поблагодарил депутатов за конструктивное сотрудничество.

Затем депутаты приняли решение назначить временно исполняющим полномочия Городского Головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО, возглавлявшего ранее министерство экономического развития Калужской области.

– Дмитрий Олегович Разумовский уже занимал руководящие посты в Городской Управе и проявил себя с самой лучшей стороны, – отметил Александр ИВАНОВ, – уверен, что с его назначением продолжится совместная конструктивная работа депутатов Городской Думы и подразделений Городской Управы.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подчеркнул, что городским властям Калуги необходимо будет сохранить все положительные тенденции, достигнутые в последнее время, и обеспечить динамичное развитие муниципальной экономики.

– Дмитрий Олегович Разумовский – один из лучших министров экономического развития в нашей стране, – подчеркнул Анатолий АРТАМОНОВ, – это особенно актуально в связи с тем, что привлечение новых инвестиций и развитие экономики должно стать одной из важнейших задач городских властей Калуги, также необходимо уделить внимание совершенствованию коммунальной инфраструктуры, уверен, что Дмитрий Олегович справится со всеми поставленными задачами.

Губернатор также выразил благодарность депутатам за участие в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Калуги и активную работу по развитию территориального общественного самоуправления.

В ближайшее время Городской Думой будет объявлен конкурс на замещение должности Городского Головы города Калуги.