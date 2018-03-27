Мечты сбываются

27.03.2018 12:33 467

Девочка мечтала рисовать красивые картинки на ногтях и радовать подружек. А через несколько лет подружки собрались поздравить ее с открытием собственного салона красоты.

В марте состоялось открытие салона красоты «Василиса прекрасная». Собрались самые близкие, чтобы поздравить Анну с осуществлением ее мечты. Они и были ее главными помощниками на пути к большой цели – мама и папа, муж, брат, друзья и родные. Все получилось! Символическая ленточка перерезана – салон открыт! Здесь можно получить полный комплекс услуг: стрижка и прическа, архитектура бровей и макияж, маникюр и педикюр, массаж и депиляция. Список можно продолжить. Гостеприимная хозяйка всегда в зале, она не только руководит процессом, но и работает с клиентами. Многочисленные сертификаты подтверждают ее высокий профессиональный уровень.

В честь открытия вас ожидают сказочные акции и подарки!

Стрижка мужская – от 250 рублей.

Стрижка женская - от 400 рублей.

«Василиса прекрасная» ждет вас!

Можно предоставить фото купонов, которые ниже, и получить скидку: