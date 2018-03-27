Мечты сбываются

Девочка мечтала рисовать красивые картинки на ногтях и радовать подружек. А через несколько лет подружки собрались поздравить ее с открытием собственного салона красоты.
В марте состоялось открытие салона красоты «Василиса прекрасная». Собрались самые близкие, чтобы поздравить Анну с осуществлением ее мечты. Они и были ее главными помощниками на пути к большой цели – мама и папа, муж, брат, друзья и родные. Все получилось! Символическая ленточка перерезана – салон открыт! Здесь можно получить полный комплекс услуг: стрижка и прическа, архитектура бровей и макияж, маникюр и педикюр, массаж и депиляция. Список можно продолжить. Гостеприимная хозяйка всегда в зале, она не только руководит процессом, но и работает с клиентами. Многочисленные сертификаты подтверждают ее высокий профессиональный уровень.
В честь открытия вас ожидают сказочные акции и подарки!
«Василиса прекрасная» ждет вас!
Можно предоставить фото купонов, которые ниже, и получить скидку:
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: