Время пошло: спасатели на скорость ликвидировали ДТП

В пятницу, 23 марта, в Калуге прошёл смотр-конкурс «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП».
Заместитель начальника управления пожаротушения ГУ МЧС по Калужской области Роман БУЛЫЧЁВ признался, что его подчинённые чаще выезжают не на пожары, а как раз на аварии.
- В среднем одно подразделение за месяц выезжает 7 раз на пожары, а на ДТП - 14-15 раз. Характер ДТП – от простых царапин до тяжёлых травм, - сообщил он.
Поэтому спасатели должны уметь до приезда «Скорой» оказать первую помощь. От того, насколько быстро они будут работать, завит жизнь человека.
- За всё время проведения конкурса лучшее время ликвидации ДТП – 6 минут 50 секунд, - добавил Булычёв. - Наши подразделения делают это за 9-10 минут. Тут важна не только скорость, но и точность. Одно неверное движение штрафуется прибавкой ко времени в 30 секунд. Чаще всего штрафуют за работу с пострадавшими - неправильно наложили или закрепили шину.
В соревнованиях приняли участие 8 команд по 4 человека. По легенде, легковушка попала в аварию. В результате пассажир и водитель получили травмы. У водителя закрытый перелом нижней трети правой голени, у пассажира - перелом левого предплечья. Спасатели должны аккуратно извлечь их из машины, оказать первую помощь и передать на руки врачам.
В роли пострадавших выступили сотрудники МЧС. Они натурально охали и стонали, периодически выкрикивая: «Моя рука!» «Моя нога!».
Первым делом спасателям предстояло ликвидировать пламя.
И только затем обесточить автомобиль и проникнуть внутрь.
Людей прикрывают одеялом, чтобы в них не попали осколки.
Чтобы не сработала подушка безопасности, прикрывают и руль.
Постепенно разбирают машину.
Коллеги внимательно следили за ходом соревнований, комментируя каждое действие участников.
Зрителями были и школьники.
В среднем время ликвидации аварии у команд заняло 10-11 минут. Победителей объявят позже с учётом штрафных баллов. Лучшая команда области 11 апреля выступит на соревнованиях Центрального округа в Рязани.
Фото автора.
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