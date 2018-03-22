22.03.2018 13:54 505

22 марта Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

По вопросу передачи в муниципальную собственность общежития Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства к Главе городского самоуправления обратился Евгений Камсков.

Зданию общежития, расположенному на улице Суворова, требуется ремонт, вызывает нарекания жильцов и качество предоставляемых коммунальных услуг.

В настоящее время управлением экономики и имущественных отношений прорабатывается вопрос целесообразности принятия здания в собственность города, направлены запросы в Бюро технической инвентаризации и министерство образования Калужской области.

– В настоящее время в Калуге ведётся масштабная работа по упорядочению прав муниципальной собственности на недвижимое имущество, в том числе жилые и нежилые помещения, инженерные коммуникации, – сообщил заявителю Александр ИВАНОВ, – решение по общежитию аграрного колледжа будет принято после того, как управление экономики получит ответы на запросы и проработает все правовые аспекты данной проблемы.

По вопросу уточнения границ зимовальных ям к Главе Калуги обратился представитель общества охотников и рыболовов Сергей Афонин.

Изменение границ зимовальных ям на Оке принесло немало неудобств любителям зимней рыбалки: стало труднее добраться до места лова, из-за того, что не обозначены границы зимовальных ям, рыбакам нередко приходится платить штрафы за ловлю рыбы в запрещённой зоне.

– В Калуге довольно много любителей зимней рыбалки и их интересы и пожелания государственным структурам также необходимо учитывать при принятии решений, – отметил Александр ИВАНОВ, – необходимо создать для любителей рыбалки нормальные условия, чётко определить границы зимовальных ям и в случае необходимости скорректировать их. Озвученная проблема будет проработана совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области.