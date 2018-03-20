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Ликвидацию МУП «Кинотеатр «Центральный» предложили остановить

20.03.2018 14:18 0 1345
Ликвидацию МУП «Кинотеатр «Центральный» предложили остановить

20 марта состоялось очередное заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина СОТСКОВА.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города: 1,5 миллиона рублей выделяется на предоставление субсидии для оказания финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям.

Члены комитета согласовали поправки в Положение о бюджетном процессе, одобрили заключение соглашения о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице и поддержали кандидатуры, предложенные для занесения на Доску Почёта.

Были одобрены изменения в постановление Городской Думы «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Калуги».

Поправки предусматривают повышение окладов работников МКУ «Муниципальный архив города Калуги». Оклад главного архивиста увеличивается с 6913 рублей до 8642 рублей, ведущего архивиста с 5761 рублей до 8066 рублей.

Увеличение окладов позволит довести размер среднемесячной заработной платы работников муниципального архива до уровня среднемесячной заработной платы работников государственных архивов.

Члены комитета рассмотрели предложение признать утратившим силу решение Городской Думы «О согласовании ликвидации  МУП «Кинотеатр «Центральный».

Подписание соглашения о передачи здания кинотеатра в концессию не состоялось  в связи с тем, что претенденты не смогли предоставить всю необходимую документацию. Необходимость реконструкции здания кинотеатра и предоставления в нём услуг по кинопоказу остаётся актуальным и в настоящее время.

Учитывая ограниченность городского бюджета, передача здания «Центрального» в казну и его содержание повлечёт за собой значительные затраты. Прекращение ликвидации МУП «Кинотеатр «Центральный» позволит предприятию в полной мере вести свою хозяйственную деятельность с целью получения доходов и проведения ремонтно-восстановительных работ собственными силами.

Прекращение процедуры ликвидации даст возможность кинотеатру принять участие в ежегодно проводимом Фондом кино конкурсе на получение гранта и направить полученные средства на приобретение цифрового оборудования для Красного зала, что позволит значительного расширить репертуар и получить дополнительные доходы от кинопоказа. Также будет уменьшена гарантированная сумма за использование фильма, устанавливаемая дистрибьюторами в договорах кинопоказа, что позволит сократить расходы.

Прекращение процедуры ликвидации позволит предприятию сдавать свободные помещения в аренду на долгосрочной основе, что приведёт к увеличению доходов от аренды, часть которых будет направлена на ремонт туалетов и входной группы.

Депутаты поддержали предложение и рекомендовали Городской Думе отозвать согласие на ликвидацию МУПа.

Депутаты одобрили крупные сделки муниципальным унитарным предприятиям.

Управлению калужского троллейбуса была одобрена сделка на сумму 2 миллиона 150 тысяч рублей, которая будет заключена после проведения аукциона по выбору поставщика на право заключения контракта на поставку металлопроката. Также МУП «УКТ» была одобрена сделка, связанная со сдачей в аренду муниципального недвижимого имущества.

Муниципальному предприятию «Калугатеплосеть» была одобрена сделка на сумму 1,8 млн. рублей, которая будет заключена после проведения аукциона по выбору исполнителя для заключения контракта на оказание услуг по метрологической поверке средств измерений.

МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» было согласовано продление срока получения выплат по векселю футбольного клуба «Калуга». ФК «Калуга» обратился с просьбой предоставить отсрочку платежа по векселю на два месяца.

Депутаты поручили управлению физической культуры и спорта разработать стратегию развития детского футбола на территории Калуги и определить задачи футбольного клуба в данной сфере.

 – В настоящее время не проводится последовательная политика по отношению к ФК «Калуга», клубу то предоставляются субсидии как социально ориентированному НКО, то он берет в долг у муниципальных предприятий, – подвёл итоги обсуждения председатель комитета Константин СОТСКОВ, – Нам необходимо будет принять решение: либо брать футбольный клуб «Калуга» на баланс города, и тогда требовать от него спортивных результатов и участия в развитии детского спорта, либо отпустить ФК «Калуга» в свободное плавание.

Вопрос будет находиться на контроле бюджетного комитета и комитета по вопросам социального развития.


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Тэги: общество городская дума
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