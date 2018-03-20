Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Вторник, 20 марта
$ 57.55 0.06
70.60 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

На меры соцподдержки калужан выделили 1,889 млрд рублей

20.03.2018 14:11 0 720
На меры соцподдержки калужан выделили 1,889 млрд рублей

20 марта состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития под председательством Марины СТАВИСКОЙ.

Депутаты согласовали кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди», поддержали поправки в бюджет города и одобрили соглашение о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице.

Было одобрено решение о проведении в 2018 году городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги».

Также были одобрены поправки в Положение о конкурсе.

Новая редакция Положения предусматривает балльную систему оценки конкурсных работ, а также уточняет критерии их оценки. К участию в конкурсе предлагается допустить представителей сетевых изданий, зарегистрированных в качестве средства массовой информации. Конкурс будет проводиться в форме индивидуального соревнования журналистов с последующим индивидуальным поощрением.

Вводится новая специальная номинация конкурса: «Калуга культурная» – за лучший материал или серию материалов, отражающих духовную, эстетическую, интеллектуальную, культурную жизнь города, развитие творческого потенциала жителей Калуги, сохранение духовного и исторического наследия.  

Депутаты заслушали информацию об оказании адресной социальной помощи жителям города Калуги в 2017 году и мерах социальной поддержки населения, предусмотренных в 2018 году.

Всего меры социальной поддержки в прошедшем году были предоставлены более чем 100 тысячам жителей города Калуги. Финансирование мероприятий осуществляется из бюджетов всех уровней: федерального, областного и местного. За счет средств городского бюджета Калуги обеспечивается социальная поддержка более 30 тысяч калужан.

Для оказания адресной социальной помощи было выделено 10,9 млн. рублей, помощь была оказана 2202 калужанам, средний размер выплат составил порядка 5 тысяч рублей.

Всего на оказание мер социальной поддержки было выделено 1 млрд. 782  млн. рублей, в том числе 292,4 млн. рублей за счёт средства бюджета Калуги.

Финансовое исполнение программы составило 99 %.

На 2018 год на реализацию программы предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд. 889 млн. рублей, из которых 224,8 млн. рублей будут выделены из городского бюджета.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество городская дума
Еще новости из рубрики «Общество»

В Обнинске собирают деньги на лечение педиатра 20.03.2018 16:56

Ликвидацию МУП «Кинотеатр «Центральный» предложили остановить 20.03.2018 14:18

Картина дня: итоги президентских выборов 19.03.2018 20:00

За кого проголосовали калужане 19.03.2018 09:37

Выборы в Калуге: явка побила показатели 2012 года 18.03.2018 20:13

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 24 марта, 13:00
Настольные ролевые игры. Третья встреча
Городской Досуговый центр
сб 24 марта, 17:00
«Дети режиссера Станиславского»
Силикатный, ДК
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

пт 23 марта, 16:30
Тематическая программа «Час Земли»
Калуга
сб 24 марта, 11:00
Спектакль "Волшебный мир театра"
Калуга
сб 24 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров
сб 24 марта, 13:00
"Весенние хороводы"
Калужский театр кукол

Концерты

чт 22 марта, 19:00
Большой тур шоу "Танцы" на ТНТ, 4 сезон
Филармония
пт 23 марта, 17:30
Концерты коллектива "Калужская тальянка"
Дом мастеров
пт 23 марта, 19:00
Елена Шумаева. Антология русского романса
Дом музыки
пт 23 марта, 21:00
Концерт группы "Сколот"
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Чёрная Пантера
Tomb Raider: Лара Крофт
Селфи из ада
Шерлок Гномс
Новости компаний

Избавить от боли в спине? Можем, умеем, практикуем!

Филиал «Калугаэнерго» обеспечил условия для развития транспортной инфраструктуры крупнейшего микрорайона Калуги

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в день выборов Президента России готовы обеспечить надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах страны

«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента

Опросы
На калужских дорогах хотят установить больше камер. А на вашу манеру вождения камеры влияют? 
 
Нет, я и без камер езжу по правилам
 676
Нет, могу нарушить, на камеры не смотрю
 54
Да, притормаживаю только перед камерами
 412
Да, после появления камер начал везде ездить аккуратнее
 339
Другой ответ, напишу в комментариях
 46
Всего проголосовало: 1527
Новости Обнинска
Блоги

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason Вчера 16:58

Юмор и флуд - С наступающим наших всемогущих и прекрасных)))

Viktorch1311 07 мар 2018 12:34

Хорошая музыка - Прекрасное далёко

drughunter 07 мар 2018 07:34

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Новости партнеров

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

Рейтинг автосервисов Санкт Петербурга. Какой самый лучший?

Какой марки выбрать принтер: ключевые особенности продукции популярных производителей

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.