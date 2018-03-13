Калужанка спасла пьяного снегиря

Курьёзный случай произошёл на днях в Калуге. Жительница областного центра подобрала на улице снегиря. «Сидел в снегу. Живой, дышит, рот открывает, - сообщила девушка в одной из социальных сетей. – Наверное, что-то повредил. А может, нездоров. Что делать? Куда везти?»

В ветеринарных клиниках, в которые обратилась калужанка, ей сказали, что помочь птице вряд ли возможно. Пользователи соцсети посоветовали девушке отвезти снегиря в Центр реабилитации диких животных «Феникс».

Руководитель Центра Вероника МАТЮШИНА, осмотрев птаху, пришла к выводу, что она абсолютно здорова, а её не вполне адекватное поведение объясняется тем, что снегирь… пьян. По всей видимости, он переел ягод рябины, которые забродили от перепада температур.

«Протрезвел. Поёт всё утро, - написала Вероника Матюшина в группе «Феникса» 12 марта. – Выпускаем сегодня».