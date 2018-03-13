Дело доктора Ругина стало поводом для обращения в Верховный суд

Участковый терапевт из Архангельской области Евгений Колточник обратился в Верховный суд РФ с требованием обязать федеральное Министерство здравоохранения внести изменения в приказ «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи». Об этом сообщила на днях в своём блоге медицинский журналист Алла АСТАХОВА.

Суть требований терапевта заключается в том, чтобы применять медицинские критерии рождения, указанные в приказе: срок беременности 22 недели и более, масса тела при рождении 500 граммов и более, длина тела при рождении 25 сантиметров и более — только для детей, родившихся в высокотехнологичных перинатальных центрах.

Евгений Колточник считает, что выполнить требования по выхаживанию детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении с малым сроком гестации в медицинских учреждениях другого уровня невозможно.

«Оснащение родильных отделений центральных районных больниц в объёме, необходимом для выхаживания глубоконедоношенных детей, законодательством не предусмотрено», - цитирует Колточника Алла Астахова.

По словам терапевта, обратиться в суд его заставило резонансное уголовное дело, фигурантами которого стали трое врачей из Калужской области: известный в нашем регионе акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ Александр Ругин и двое докторов Жуковской ЦРБ – заведующая отделением акушерства и гинекологии Шелабия Халилова и врач-педиатр Татьяна Васильева. Их обвиняют в умышленном убийстве младенца, который родился на 24-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания.

Следователи считают, что новорождённый не выжил по вине врачей, которые умышленно не предприняли никаких действий, чтобы спасти ребёнка. Доктора настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем.

«Когда я услышал об этом деле, то был возмущён несправедливостью обвинений, - цитирует Астахова Евгения Колточника. — Не мог понять, то ли это полная безграмотность следователей, то ли желание сделать карьеру на чужом горе».

Терапевт работает в амбулатории деревни Шелоховское Каргопольского района Архангельской области. Она расположена в 60 километрах от Центральной районной больницы и 500 – от областной.

«Так что легко могу представить подобную ситуацию, в которой оказался бы я сам, случись на участке преждевременные роды», - говорит Колточник.

Составляя иск в Верховный суд РФ, доктор исходил из иерархии законов и подзаконных актов, согласно которой федеральные законы имеют наибольшую силу. Проанализировав приказ Минздрава «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи», Колточник пришел к выводу, что документ в условиях ЦРБ противоречит федеральному законодательству, а значит, просто не должен там действовать.

«Например, в соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности необходимо наличие принадлежащих соискателю лицензии оборудования, аппаратов, приборов, инструментов, нужных для выполнения заявленных услуг и зарегистрированных в установленном порядке, — говорит Колточник. — Но, поскольку услуги по выхаживанию детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, с малым сроком гестации в родильных отделениях ЦРБ не заявлены, то оказание медицинской помощи таким детям в условиях родильного отделения ЦРБ является грубым нарушением лицензионных требований. Кроме того, Трудовой кодекс запрещает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Поскольку услуги по выхаживанию детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении не заявлены в родильных отделениях ЦРБ, то такие обязанности на врачей ЦРБ не могут быть возложены».

По мнению одного из экспертов – первого заместителя директора Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Александра Линденбратена, вряд ли Верховный суд РФ примет стороны врача из Архангельска: «Ведь тогда может возникнуть ситуация, когда для детей, родившихся в медицинских учреждениях разного уровня, начнут действовать разные критерии живорождения. Это дискриминация, и такого быть не должно».

Однако, считает Линденбратен, каким бы ни был исход процесса, положительный эффект от него, в любом случае, будет.

«Верховный суд — это всегда возможности независимой экспертизы, - цитирует эксперта Алла Астахова. – Разъяснение Верховного суда может быть использовано в других судебных процессах. Качество разработки Минздравом законов и подзаконных актов в последние годы вызывает серьёзные нарекания. Проблема существует. Будет полезно привлечь к этому внимание».

Что касается уголовного дела, возбуждённого в отношении калужских акушеров-гинекологов, то, как мы рассказывали, Калужский областной суд вернул его в прокуратуру. Затем его направили в Следственный комитет для дополнительного расследования. Данное уголовное дело возвращается в СК уже во второй раз. В первый раз это сделала прокуратура осенью прошлого года.