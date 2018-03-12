Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

За прошедшую неделю в Калужской области зарегистрировано 9062 случая ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости превышен только у дошкольников.
Гриппом заболели 17 жителей региона (на позапрошлой неделе было 37). В стационары больниц с ОРВИ попали 128 человек.
В Калуге показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению превысил эпидемический порог на 56%. Больше всего болеют дети. Всего в областном центре зарегистрировано 5770 случаев ОРВИ и 12 случаев гриппа.
Карантин вводился в 15 классах школы № 10 и в двух классах в школы № 2 в Товарково.
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