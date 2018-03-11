Зелёное «мясо» растёт на грядке

Одними из самых неприхотливых культур считаются бобовые. Однако и они без труда не вырастут. А если знать несколько секретов, то лакомиться ими можно весь дачный сезон.

— Бобовые ценны содержанием белка — от 20 до 30%, его приравнивают к мясному, хотя это и растительный белок. Причём его в них даже больше, чем в рыбе. Да и усваивается он организмом на 75%, — рассказывает Ираида Александровна. — А ещё в бобовых содержатся группы витаминов В, С и минеральные соли.

Царь-горох

Одним из самых распространённых видов бобовых является горох. Он подразделяется на лущильный и сахарный. Плоды лущильных сортов могут быть круглыми и морщинистыми.

В зависимости от длительности созревания все сорта делятся на:

раннеспелые (до 55 суток после появления молодой поросли);

среднеспелые (65 суток);

среднепоздние (80 суток);

поздние (100 суток).

Если выращивать на участке несколько полюбившихся сортов с разными сроками созревания, то урожай будет с конца июня до осени. Для этого можно одновременно высадить сорта с разными сроками созревания или посадить один полюбившийся сорт на разных участках с интервалом в 10–12 дней.

— Лущильный горошек наиболее холодостойкий, семена прорастают при температуре 1–2 градуса тепла, — подчёркивает Ираида Александровна. — У сахарного гороха — при температуре 4–5 градусов. Кратковременные заморозки горох переносит легко.

Сухой закон

Для гороха не подходят почвы песчаные и тяжёлые, а также слишком сырые и кислые.

Это светолюбивое растение. Его предшественником может быть любая культура. Но лучше он растёт после картофеля, капусты, зерновых.

— Накануне посадки на 1 квадратный метр площади вносится ведро перегноя, а также по одной столовой ложке суперфосфата и калия, стакан доломита, или 2 стакана золы, или мела для того, чтобы понизить кислотность почвы, — говорит садовод-любитель. — Землю необходимо хорошо пролить и прорыхлить на 12–15 см. Причём посадка делается только на другой день. Почва снова проливается, ребром доски делается борозда, и на расстоянии 10 см друг от друга раскладывают горошины. Семена могут быть как сухими, так и влажными. Сухой горох постепенно набирает воду, а затем лучше растёт и плодоносит, зато замоченный быстрее всходит. Сажают его на глубину 5 см. Рекомендуют в одну лунку класть по две горошины, они взойдут вместе, будут цепляться друг за друга, тогда куст не станет сильно валиться, окажется более устойчивым. После того как семена засыпали землёй, желательно их сверху чем-нибудь накрыть: плёнкой, спанбондом, травой или сеном. Тогда не так быстро испарится влага, да и посадки будут защищены от птиц.

Сразу подкормку можно не проводить. А когда взойдут первые растения, надо «накормить» горох микроэлементами — 2 чайные ложки на литр воды. Горох проливают лишь раз после появления всходов, сухой закон действует до тех пор, пока растение не зацветёт. После этого его обильно проливают.

— Полив влияет на урожайность, его надо регулировать, иначе растения будут набирать массу в ущерб плодоношению, — поясняет Ираида Махиня. — Когда растение достигает 20–25 см, прищипывают макушку. Тогда оно начнёт ветвиться, урожайность увеличится.

Горох выращивают как без опор, так и с опорами. Их ставят, когда растение небольшое — около 10 см.

— К уборке приступают через 15–30 дней после начала массового цветения, когда горошины плотно прилегают друг к другу, а створки остаются зелёными, — говорит садовод-любитель. — Если створки гороха побелели, он не годен для употребления в пищу. Однако его всё равно надо снимать, чтобы плодоношение растения шло непрерывно. Стручки гороха надо использовать сразу. Ведь через 2–3 дня сахар в горошинах превращается в крахмал, и они твердеют. Если у вас нет времени заняться горохом, его можно убрать в холодильник. Стручки хорошо там хранятся в течение недели. А лучше стручки расшелушить и убрать в морозилку.

Вредители и болезни

Вкусный и сладкий горошек привлекает не только людей, но и вредителей. В течение сезона на него нападает множество насекомых. Также он подвержен различным грибковым заболеваниям.

Все эти неприятности можно предотвратить, если соблюдать севооборот: выращивать на одном месте растение не ранее, чем через 3–4 года, не сажать близко друг к другу. А для посева лучше отбирать максимально крупные семена, смело выбрасывайте подпорченные и битые. Многие дачники отбраковывают семена с помощью солевого раствора: 1 столовую ложку соли размешивают в литре воды и опускают семена. Те, которые всплывут, — выбрасывают, они уже не взойдут.

Желательно высеивать горох как можно раньше. Чем крепче будут растения к моменту появления на них крылатых самок гороховой тли и клубеньковых долгоносиков, тем меньше вреда причинят насекомые. Если несмотря на все принятые меры горохом стали лакомиться вредители, в борьбе с ними можно применять традиционные народные средства: опрыскивать растения отваром горькой полыни, томатной ботвы, настоями чистотела, чеснока, табака и корней лопуха.

Удобрение

Горох может накормить не только человека, но и поч¬ву. Из него опытные дачники научились делать зелёное удобрение. После сбора урожая оставшиеся створки стручков и плети мелко рубят, замачивают в воде на 2–3 дня. Или набивают зелёной массой тёмные целлофановые пакеты, которые несколько дней держат на свету. Перебродившая масса может стать подкормкой для растений. Кстати, бобовые являются прекрасными сидератами. Ими можно засевать любую почву — от легкой песчаной до очень тяжёлой, глинистой. Они делают грунт рыхлым, насыщают его азотом и препятствуют разрастанию сорняков.

Фото автора.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекресток» от 07.03.2018. Ещё больше интересных материалов - в электронном архиве издания.