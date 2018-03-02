Полетать над Калугой

От его фотографий захватывает дух. Глядя на них, ловишь себя на ощущении, что детская мечта – отрастить крылья – исполнилась, и ты летишь навстречу небу. Оборачиваешься назад, видишь под собой город и впервые замечаешь, как хороши привычные, хорошо знакомые с детства места, если взглянуть на них сверху.

Калужанин навсегда

Взлететь, преодолеть силу земного притяжения, оставшись при этом на земле – такую уникальную возможность дают снимки, сделанные Дмитрием ИВАНОВЫМ с помощью квадрокоптера. Свои фотографии он размещает в социальных сетях. Люди восторженно встречают каждый снимок.

Дмитрий Иванов.

- Родился и вырос я в Калуге, - рассказывает Дмитрий. – Жил и учился здесь до 20 лет. После 9-го класса поступил в Калужский техникум железнодорожного транспорта, закончил его с красным дипломом. Это направление было выбрано, потому что практически вся моя семья связана с железной дорогой. Трудился в «Депо Ильича», водил пассажирские и грузовые поезда. Сейчас работаю в крупной транспортной компании, связанной с железнодорожными перевозками.

В 2003 году переехал в Москву, но всегда называю себя калужанином и горжусь этим. Хотя в то время, когда жил в Калуге, особо не осознавал, насколько значимо для меня это место. Любовь к родному городу проявилась позже, когда я окрестился, начал изучать православные храмы Калуги, а через них – и её историю.

Фотографией я увлёкся в 2008-м. Снимал сначала обычной плёночной «мыльницей». Потом накопил денег и купил цифровой фотоаппарат, заинтересовался теорией фотографии. Примерно тогда же стал одним из соавторов портала «sobory.ru». На сегодняшний день там опубликовано около 11 тысяч моих снимков с изображением храмов. Фотографируя здания церквей, я столкнулся с тем, что сделать хороший панорамный снимок достаточно проблематично. Где-то мешают провода, где-то – деревья и дома. Тогда и задумался о покупке квадрокоптера. Он появился у меня в 2015 году. Когда «взлетел» в первый раз – понял, что интересно снимать не только храмы, но и природные ландшафты, памятники архитектуры, городские достопримечательности.

Фотогеничная Театралка

- Первое время фотографировал только для себя, пока однажды один мой друг-калужанин не выложил снимки в Интернете. Он сказал мне: «Твои фотографии произвели настоящий фурор!» Я поначалу не поверил. Позже зарегистрировался в соцсетях и стал выкладывать снимки уже самостоятельно. Увидел, что людям они действительно нравятся.

- Какие места в Калуге вы особенно любите снимать?

- Те, которые хорошо получаются. Например, Театральную площадь. Там всегда есть что фотографировать, хотя я снимал её много раз со всех сторон. Нравятся площадь Победы, Гостиные ряды, все до единого храмы, усадьбы. В планах у меня – съездить в село Георгиевское за Пучково, в Чижовку, Рождествено. Практически не отснят у меня Правый берег. Очень хотел бы снять ночную Квань.

- Ночная съёмка сложнее дневной?

- Намного! Днём можно «полетать» на автоматическом режиме, ночью приходится долго настраивать квадрокоптер перед взлётом, переключать режимы непосредственно во время самой съёмки. Дополнительные сложности добавляют снег и ветер. Они делают снимки мутными. Например, однажды снимал телевышку. Хорошим получился всего один кадр из 74-х.

Единственное падение

- Форс-мажорные ситуации во время съёмок случаются?

- Да, в моей практике было одно-единственное падение. Случилось оно в Калуге. Я фотографировал дом на улице Ленина, в котором находился когда-то магазин «Барский». Дело было зимой. Квадрокоптер достаточно низко опустился, запутался в проводе, который намотало на пропеллер. Аппарат скрылся в одном из близлежащих дворов. Бросился его искать. Дело осложнялось тем, что модель была старенькая, GPS-навигаторы у неё отсутствовали. К тому же квадрокоптер был белый. Отыскать его зимой, в снегу, оказалось нереально.

Оперативно выложил объявление о пропаже в соцсетях. Буквально минут через 5 мне позвонили: «Мы нашли ваш квадрокоптер. Если хотите, чтобы мы его вернули, подойдите к такому-то магазину и положите через терминал деньги. Тогда мы вам его принесём». Я сразу заподозрил, что это лохотрон. И таких звонков было очень много. Квадрокоптер мне всё-таки вернули. Он приземлился на перекрёстке улиц Кирова и Ленина. Человек, который его нашёл, от вознаграждения отказался. Но отпустить его с пустыми руками я не мог. Сделал подарочную флешку и скинул на неё все фотографии с видами Калуги.

Подняться над горизонтом

- Вы взглянули на Калугу как-то иначе, когда увидели её сверху?

- Конечно! С высоты птичьего полёта очень хорошо видно, что в городе, например, практически нет зелёных зон. Кто-то из калужан в комментариях к фотографиям верно подметил, что в этом плане единственная территория, которая выделяется, – Пятницкое кладбище. Это, конечно, грустно. Сверху заметно, как неудобно устроены некоторые перекрёстки и дорожные развязки, как мешают друг другу некоторые дома, как застраиваются высотками и становятся безликими исторические территории города. Это неправильно, Калуга должна сохранить свой старинный облик.

Напоследок задаю Дмитрию вопрос, который возник спонтанно, уже во время интервью, – о персональной фотовыставке, которая позволила бы увидеть наш город с высоты птичьего полёта не только пользователям социальных сетей.

- У меня плотная занятость на работе. Банально из-за нехватки времени некогда этим заняться. Хотя идея интересная. Было бы нелишним, если бы мы хотя бы иногда смотрели на свой город сверху. Может быть, это поможет нам лучше замечать существующие в нём проблемы и эффективнее их решать.

Фото из личного архива Дмитрия ИВАНОВА.

Эта статья была опубликована в № 9 газеты «Калужский перекресток» от 28.02.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.