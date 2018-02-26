В Калуге назвали самые востребованные профессии

В понедельник, 26 февраля, на заседании областного правительства обсудили, как профессии востребованы в регионе.

- С 2017 по 2023 годы работодателям нашего региона потребуется не мене 63 300 работников, 79% - на замену выбывающим работникам и 21% - вновь создаваемые рабочие места, - сообщил министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ.

Основную потребность в рабочих кадрах будут испытывать сельскохозяйственная отрасль, обрабатывающие производства, сфера торговли, ремонт автотранспортных средств.

На данный момент наиболее востребованы педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медсёстры, трактористы, операторы машинного доения, зоотехники и механизаторы.

Павел Коновалов сообщил, что работодателем ставка делается на молодых специалистов, на профориентацию студентов, а также переучивание имеющихся сотрудников.