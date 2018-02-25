Калужане побывали на краю земли

Накануне Нового года калужане Юлия и Андрей НЕСТЕРЕНКО побывали во Владивостоке.

— До Владивостока мы летели 8 часов и ночь потеряли, — рассказывает Юлия. — Прилетели в полночь по Москве, а по местному времени — в 7 утра. И, если в Калуге в декабре было пасмурно и слякотно, во Владивостоке нас встречало яркое оранжевое солнце и небольшой морозец.

Первые рыбаки

— Наша встреча с океаном получилась очень оригинальной. Мы ждали огромных бушующих волн. Но, придя к нему, увидели просто ледяное пространство, где сидят рыбаки и ловят корюшку. Оказалось, маленькие бухты и заливы быстро замерзают. А мы как раз пришли к заливу Угловой, который покрывается льдом одним из первых, за что его очень любят местные рыбаки.

Мы уже отчаялись увидеть бушующий океан, но, когда приехали в центр города, там были те самые волны. Океан полностью никогда не замерзает.



К маяку добирались по ледяной насыпи.

На Корабельной набережной стоит памятный знак — именно здесь в 1860 году в бухте Золотой Рог на полуострове Муравьёва-Амурского высадились матросы. И по мере того, как продвигались по берегу, давали объектам бесхитростные названия: Первая речка, Вторая речка… Эти странные исторические названия в городе сохранились до сих пор. А центральная улица Владивостока — Светланская — названа в честь визита в 1873 году фрегата «Светлана», который доставил сына Александра II, Великого князя Алексея Александровича. На этой улице много интересных зданий ХIХ века.

Вверх и вниз

— Город вытянулся вдоль моря — 30 км с севера на юг, а в ширину — только 10 км. Вокруг сопки, и видно, как город поднимается вверх. Много приходится идти в гору, кое-где есть ступеньки. Владивостокцы говорят: «У нашего корабля 5 палуб». Это 5 улиц, которые идут параллельно друг другу. А вертикально — проспекты. Владивосток похож на шахматную доску. И, например, едешь по средней улице, а находишься на уровне 4, 5 этажей домов улицы, которая ниже. Получается, дорога идёт практически напротив крыш.

На подводной лодке

— Набережная делится на части. Если рядом спортивный комплекс, то набережная — Спортивная, если бухта с кораблями — Корабельная, если рядом колокольня в честь приезда цесаревича — набережная Цесаревича.

На Корабельной набережной нас заинтересовал музей «Подводная лодка С-56». На берегу стоит боевая лодка, которая первой совершила кру­­го­светный поход. Построили её в 1936 году в Ленинграде, потом в разобранном виде через Север перевезли во Владивосток, собрали и спустили на воду. Во время Великой Отечественной войны она совершила 8 боевых походов, одержала 14 побед. Оказалась самой результативной.

Знаменитый «Варяг».

Вход туда, как в обычный музей. А потом надо через люки перебираться из отсека в отсек. И сделать это непросто. Матросы как-то цепляются за верх люка и прыгают ногами вперёд. Мы так не умеем, поэтому пролезали, как могли. Три отсека, в которых представлена жизнь моряков, их быт. Поразило, что у капитана не было даже отдельной каюты, только перегородка, как ширма, и на ней висит портрет Сталина.

Внутри подводной лодки.

Первый блогер

— Недалеко от улицы Светланской, в центральной части города стоит памятник Элеоноре Прей. Её называют первым русским блогером. Элеонору в начале ХХ века из Америки во Владивосток привёз муж. И она прожила там 36 лет. Пережила Русско-японскую войну, Первую мировую, революцию… У мужа был свой магазин. А она занималась тем, что писала родственникам письма, рассказывая о жизни в городе. Письма были и маленькие, и пространные, которые она писала по нескольку месяцев… И написала 2000 писем на 16 тысячах страниц. Родственники разобрали их по датам и передали в Россию. Памятник находится в Почтовом переулке, рядом с почтой. Элеонора будто спешит туда с конвертом, чтобы отправить новое письмо.

Как в Сан-Франциско

— Как красив вечерний Владивосток, не передать словами! Особенно потрясающие виды — со смотровой площадки. Туда мы добирались на фуникулёре, построенном по указанию Хрущёва, который велел превратить Владивосток в российский Сан-Франциско: там много фуникулёров. Но во Владивостоке ограничились одним, протяжённостью 70 метров. И он, помимо того что доставляет на смотровую площадку «Орлиное гнездо», связывает между собой два корпуса университета. Наверху захватывает дух. Живописные уютные бухты, корабли с подсветкой, мосты… Очень красиво!

На острове Русский

— Символы города — мост на остров Русский и Золотой мост через бухту Золотой Рог. Различить их можно по пилонам. Если пилоны разведены — Золотой, если сведены — мост на остров Русский. И на 2000-ной купюре мы видим как раз мост на остров Русский. На острове расположены кампус и учебные корпуса Дальневосточного госуниверситета и океанариум. Здесь видишь Владивосток со стороны — и он совсем другой. Хотелось побывать в университете, погулять по его набережной, но там КПП, вход только по пропускам. И мы отправились в океанариум. Это нечто невероятное! Он третий в мире по величине и сделан в виде раковины. Официальное название: «Научно-познавательный комплекс и часть Дальневосточного отделения Российской академии наук». Есть корпус, где проводятся научные исследования.

Нам понравилось, что это именно образовательный комплекс, — например, в нём установлен интерактивный глобус. Он крутится, и на нём показано, как образовывались материки, есть даты выхода из воды на сушу животных, различные фазы развития жизни на Земле. По средам там проводят уроки биологии для школьников. В океанариуме можно увидеть всевозможных морских обитателей… Очень забавные байкальские нерпы, как ручные. А каких размеров там осётр! Много огромных скатов. Можно посмотреть, как их кормят. Спускаются аквалангисты — и начинается настоящее шоу. В местных новостях мы слышали, что для них привезли специальные кольчуги, чтобы скаты их не ранили.

Очень впечатлил зал под названием «Океанская бездна». Он похож на экран кинотеатра, но это аквариум со стеклом толщиной 60 см, чтобы выдержал напор воды. И в нём плавают красивые экзотические рыбки. Спокойная музыка, приглушённый свет. Садишься в кресло, сделанное в виде морской звезды, и релаксируешь. Полное ощущение, что находишься на глубине океана. Ещё нас поразили осьминоги. Один из залов посвящён им. Две стеклянные трубы с подсветкой соединены узкой трубочкой. Вся конструкция — в виде буквы Н. В большой трубке сидит осьминог и, сильно сжавшись, может переползать через узкую трубочку во второю трубу. Мы, как ни стучали, не смогли его заставить переползти. А на выходе из океанариума попадаешь в тропический лес. В водопадах шумит вода, вокруг экзотические деревья и цветы, рыбки плавают в водоёмах… Можно просто гулять и отдыхать.

По сплошному льду

— На знаменитый маяк «Токаревская кошка» — один из самых старых на Дальнем Востоке — мы попали в предпоследний день. Доехали до конечной остановки автобуса, спустились вниз. Маяк видно издалека, и к нему ведёт насыпь. Летом, во время прилива, воды по щиколотку, и когда идёшь, создаётся впечатление, что прямо по воде. Мы добирались по сплошному льду, кое-как доползли. И здесь опять видишь город с другой точки. Прямо перед тобой — остров Русский, мост, под которым стоят корабли… А с другой стороны — бесконечный океан, будто край земли. Там же увидели купавшуюся в волнах ларгу. Это вид морских тюленей, и они заходят туда именно зимой. И, конечно, бросили монеты, чтобы вернуться. А с маяка нас подвезли на автобусе китайские туристы.

Экзотика в ресторане

— Морепродуктов в магазинах множество — на любой вкус. Местные рекомендуют попробовать трубача, но мы его не видели. Пробовали корюшку, которая пахнет огурцом, медведку — она похожа на креветку, но толще, и в ней больше мяса. Продают термопакеты, чтобы туристы могли провезти всё в самолёте. Мы тоже закупились к Новому году. Дома, когда готовили, вспоминали Владивосток.

И, конечно, зашли в морской ресторан на набережной. Там в огромном аквариуме — разнообразная морская живность: камчатский краб, гребешок, осьминоги… И заказ достают для вас сачком. Но, прежде чем его приготовить, с этой живностью вы фотографируетесь. Камчатский краб — просто гигантский, на большую компанию. При нас его заказывали только китайские туристы. Нам же понравился салат с гребешком, кедровыми орехами и апельсином.

И очень понравилось, как готовят в китайском ресторане. Повара — китайцы к своему делу относятся серьезно. Был случай: сделали заказ, его принесли. Вдруг прибегает официант: «Я должен забрать ваш салат, повар забыл положить один ингредиент и не хочет, чтобы у вас сложилось неправильное представление о блюде». Добавили и принесли с извинениями. Всё вкусно, сытно, порции огромные. И есть блюда, адаптированные к европейским, например, салат с фунчозой, габаджоу — свинина в кляре со спе­циями и овощами. Ещё они очень любят одуванчики, делают с ними много салатов. И стоят они недорого.

Из Владивостока Юлия и Андрей отправились в Китай. О том, что они там увидели, читайте в следующем номере «Калужского перекрёстка».

Юлия НЕСТЕРЕНКО у памятника Элеоноре Прей.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекресток» от 21.02.2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.