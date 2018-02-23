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Век доблести

23.02.2018 08:53 0 554 Сергей ПЕТРОВ
Век доблести

Для многих поколений калужан старенькое здание на улице Суворова, 117, стало порталом в большой мир. Уже много лет военный комиссариат Октябрьского и Ленинского округов Калуги отправляет отсюда молодых парней на службу в армию. Накануне 100-летия российских Вооружённых Сил военный комиссар Ленинского и Октябрьского округов Калуги Андрей ИВАНОВ любезно согласился ответить на вопросы «Калужского перекрёстка».

— Андрей Викторович, почему вы выбрали военную стезю? У вас в семье были военные?

— Я родился и вырос в Калуге, в обычной гражданской семье. Но так получилось, что в 23-й калужской школе, где я учился, был замечательный военрук — Юрий Александрович Петропавловский. Мы все ходили в морских гюйсах, стреляли из пневматических винтовок, участвовали в военно-спортивных играх «Зарница», «Орлёнок» — всё это мне очень нравилось.

Также неизгладимый след в моей судьбе оставил основатель Поста № 1 в Калуге Иван Фёдорович Милёхин. Он был организован в 1975 году, а уже в следующем на пост впервые заступила наша школа. Мне довелось нести службу пять раз. Это было очень почётно — за тройки в учёбе или другие провинности на пост не брали. А условия были жёсткие: службу несли с 10 часов утра и до 5 вечера, включая субботу и воскресенье.

В моём детстве было много фронтовиков, мы воспитывались на их живых воспоминаниях. Огромное впечатление на меня оказал и фильм «Офицеры», который тогда только вышел. Я его и сейчас смотрю с удовольствием, а в то время он сыграл большую роль в выборе будущей профессии. Я поступил сначала в Московское суворовское училище, а затем и в Коломенское высшее командное артиллерийское училище.

После окончания учёбы меня оставили в училище на должности командира взвода, затем — служба в Московском военном округе, потом — в Германии, в Западной группе войск. А в 1992- м вернулся на свою малую родину, работал заместителем военкома Юхновского района, военкомом Тарусского района, затем перебрался в Калугу.

Мой сын в этом году заканчивает Военную академию РВСН имени Петра Великого. Не заставлял — сам решил пойти, пока ему нравится.

— Получается, что на военной службе вы уже четыре десятилетия! Как менялась армия за это время?

— Я начинал служить в Вооружённых Силах СССР. Это была героическая армия, которая держалась на традициях фронтовиков, гвардейских воинских частей. Мне приятно, что много хорошего из того периода сейчас возвращается.
К примеру, всем известный танковый биатлон проводился ещё в группе советских войск в Германии. Тогда устраивали соревнования танковых рот, в списки которых навечно зачислены Герои Советского Союза.

Затем пришлось пережить очень тяжёлый период развала. Я начинал службу в 8-й гвардейской общевойсковой армии — одной из немногих, которая награждена орденом Ленина. Она была преемницей 62-й армии, воевавшей в Сталинграде под командованием маршала Чуйкова. В начале 90-х, как и многие легендарные соединения, попала под сокращение.

Нынешний период можно охарактеризовать как восстановительный. Частям и соединениям возвращают звания гвардейских. В прошлом году восстановили и 8-ю общевойсковую армию, сейчас она входит в состав Южного военного округа.

Очень хорошо, что мы вернули Парад Победы. Что бы там ни пели наши западные «партнёры», мы не показываем свою силу — мы отдаём дань памяти воинам, которые служили России.

Возрождается система военного обучения — в этом году состоится фактически первый за последние пять лет выпуск молодых офицеров.

Молодые люди охотно идут в военные учебные заведения, некоторые из которых празднуют вековой юбилей. Так, в декабре прошлого года 100-летие отметило Московское высшее общевойсковое командное училище, недавно прошёл сверхдальний лыжный переход десантников, посвящённый 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

У нас в Калуге при филиале МГТУ им. Баумана открыт военно-учебный центр. В нём можно пройти подготовку как по солдатско-сержантской, так и по офицерской программе. В этом году был первый выпуск молодых военных инженеров.

— 15 февраля в России отмечали День памяти воинов-интернационалистов. Немалую лепту в эту страницу истории российских Вооружённых Сил внесли и калужане.

— Прежде всего в связи с этой темой мы вспоминаем тех, кто воевал в Афганистане. Благодаря им вплоть до 1989 года южные рубежи государства были надёжно закрыты от наркотрафика и международного терроризма. Последующие события красноречиво подтвердили, что Советская армия проявила себя в Афганистане как миротворец.

Другая героическая страница — это война с международным терроризмом на Северном Кавказе. Наши молодые парни дали ему достойный отпор. В связи с этими событиями мы всегда вспоминаем Евгения Клочкова — первого калужанина, который удостоен звания Героя России. 10 октября 1999 года в Чечне, под Бамутом он закрыл собой офицера от пули снайпера.

И последние события в Сирии показывают, что нынешние воины достойны славы своих героических предшественников. Навсегда в нашей памяти останется подвиг майора Романа Филипова, показавшего просто запредельное мужество. Никогда американский лётчик не смог бы так поступить — он бы поднял руки и побежал просить пощады. Наш — нет. Он принял правильное решение: чтобы не сдаться в плен, подорвал себя.

— Но Советская армия — это ведь ещё и неуставные взаимоотношения, и, мягко говоря, не очень внимательное отношение к быту людей в погонах.

— В этом смысле сегодняшняя армия очень изменилась. Стало больше порядка, дисциплины, организованности. Из армии убрали хозяйственные и кухонные работы, уборку территории.

Я всегда смотрю на ситуацию в армии по поведению родителей. Были времена, когда матери не выходили из моего кабинета: жаловались на ситуацию в частях, где служат их дети. Мы писали письма, звонили командирам — а что ещё могли сделать? А вот в последние два года уже никто с жалобами не приходит. Сейчас слышим только слова благодарности.

Меня особенно радует, что в армию идёт много ребят с высшим образованием. Какую-то роль в этом сыграл, конечно, принятый закон о том, что без армии не берут на госслужбу. Но это мизер. Большинство идёт на срочную службу именно с желанием.

Это объяснимо, потому что социальное обеспечение военных сейчас вполне достойное. И зарплата на уровне, и другие виды довольствия. К примеру, где ещё сейчас молодой человек может получить квартиру? Интересные возможности открываются и для выпускников гражданских вузов — через определённое время они тоже могут быть удостоены офицерского звания.

Система Вооружённых Сил большая, сложная, и она всё время развивается. И я вам как профессионал говорю: будет ещё лучше.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекресток» от 21.02.2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: общество андрей иванов

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