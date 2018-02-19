Из Калуги в Турцию с Anex Tour и Azur Air

19.02.2018 14:25 1935

Авиакомпания AZUR air c 29 апреля 2018 года откроет полеты из Международного аэропорта Калуга в турецкую Анталию.

Вылеты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям, а с 25 мая – два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Авиаперевозки планируется выполнять на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800, вместимостью до 189 пассажиров. Полетная программа по данному направлению запланирована до середины октября, в рамках весенне-летнего расписания.

Вылеты будут осуществляться из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, что позволит сделать путешествие калужан в лето еще более комфортным и быстрым.

Пакетные туры с прямым вылетом из Калуги предлагаются многопрофильным туроператором Anex Tour.

Напомним, начиная с 2017 года, авиакомпания AZUR air активно расширяет географию полетов в Турцию. Полеты выполняются из 35 российских городов в четыре турецких аэропорта Анталью, Бодрум, Даламан и Аланию (Газипаша).



О компании AZUR air



AZUR air – динамично развивающаяся российская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Первый полет под этим брендом состоялся в декабре 2014 года. AZUR air выполняет перевозки по международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров. На сегодняшний день компания занимает восьмое место в рейтинге российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров и пятое по пассажирообороту.

Парк состоит из двадцати воздушных судов, в том числе восемь Боинг 757-200, семь Боинг 767-300 и пять Боинг 737-800. В течение года AZUR air осуществляет рейсы из сорока городов России по тридцати международным туристическим направлениям. Является авиакомпанией года в номинации «Чартерные перевозки» и дипломантом в номинации «Международные перевозки» Национальной отраслевой премии «Крылья России». Входит в 500 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК.