Испугавшись распродажи, алиментщик заплатил 100 тысяч

42-летний житель Бабынинского района задолжал 100 тысяч рублей по алиментам. Но не торопился рассчитаться с долгом. Тогда судебные приставы явились к нему и арестовали ЖК-телевизор, морозильную камеру, стиральную машину и ноутбук. Они объяснили мужчине, что долг по алиментам должен быть погашен в течение 10 дней, иначе вещи будут проданы.
- Уже на следующий день мужчина сидел в отделе судебных приставов и держал в руках квитанцию об оплате 100-тысячного долга, а также 5500 рублей исполнительского сбора, - сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.
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