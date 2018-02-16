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За месяц цены выросли на 0,5%

16.02.2018 14:57 2 412 Дмитрий Ивьев
За месяц цены выросли на 0,5%

За январь цены на продукты в Калужской области выросли на 0,5%. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

- В течение месяца увеличились цены на плодоовощную продукцию, включая картофель – на 4,9%, что обусловлено сезонностью, - говорится в сообщении. - Уменьшились цены на сахар – на 2,9%, яйца – на 1%, макаронные и крупяные изделия – на 0,8%.

При этом, по официальным данным, в Калуге самые низкие цены среди соседних областных центров на яйца, сахар-песок, печенье, соль, яблоки, а самые высокие – на сливочное и подсолнечное масло, молоко и сметану.


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Тэги: общество цены статистика

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