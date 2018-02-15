Прожиточный минимум снизился в Калужской области

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2017 года.

На душу населения этот показатель составил 9601 рубль в месяц – на 427 рублей меньше, чем за предыдущий период.

Для трудоспособного населения минимум снизился на 479 рублей – с 10 806 до 10 327.

При этом в правительстве подчёркивают, что при снижении прожиточного минимума минимальная зарплата уменьшаться не будет: с января по апрель она составит 10 806 рублей в месяц.