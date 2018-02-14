Названы самые популярные имена в 2017 году

В 2017 году в Калужской области на 10% снизилась рождаемость. Начальник регионального управления ЗАГС Ольга СИДОРОВА в среду, 14 февраля, рассказала, что это является последствием демографической ситуации 90-х годов прошлого века.

При этом вторых и последующих детей родилось больше, чем первенцев, их доля – 62%. На свет появились 122 двойни и 1 тройня. Ежегодно новорожденных мальчиков немного больше, чем девочек: 51% и 49% соответственно.

Самые популярные имена прошлого года - София/Софья (374), Анна (237), Виктория (234); Артем (294), Михаил (243) и Максим (239).

Среди необычных и редких имен новорожденных девочек – Славяна, Велина, Забава, Мия, Виталия, Матрона, Любава, Анастасия-Татьяна-Валентина, Святослава, Маркиза, Флора, Тальяна, Наоми, Дея, Греталина, Тихомира, Феодосия, Леонелла. У мальчиков – Радж, Матфей, Май, Рафаэль, Аристарх, Фаддей, Радмир, Святогор, Владомир, Лучезар, Любомир, Анастасий, Доминик, Святослав-Рамзес.