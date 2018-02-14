Пьеро, Щелкунчика и 1,5-метровый череп создали из снега

Под Обнинском в конце прошлой недели проходил «Слёт замечательных людей» - зимние спортивные состязания, сообщает обнинский молодёжный центр.
В рамках слёта состоялся конкурс снежных фигур «Волшебный мир театра». Получившиеся скульптуры стали декорациями для творческих выступлений команд.
Фото: «Типичный Обнинск».
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