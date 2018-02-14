Теперь из Калуги можно улететь в 150 городов России и мира благодаря авиакомпании Utair

14.02.2018 10:10 1295

Международный аэропорт «Калуга» и авиакомпания Utair запустили продажу билетов на рейсы в Москву.

Стоимость билета начинается от 499 рублей в одну сторону.

Полеты Калуга-Москва начнутся 07 марта 2018 года.

Рейсы будут выполняться ежедневно по расписанию.

С 07 по 24 марта 2018 года (включительно):

Вылет из Калуги — 07.25, прилет в Москву — 08.20

Вылет из Москвы — 20.05, прилет в Калугу — 20.50

C 25 марта 2018 года:

Вылет из Калуги — 07.00, прилет в Москву — 07.50

Вылет из Москвы — 20.05, прилет в Калугу — 20.50

Время в пути составит 50 минут. Прилёт в аэропорт «Внуково».

Расписание полетов составлено таким образом, чтобы пассажиры, летящие из Калуги, смогли воспользоваться удобными стыковками с другими внутрироссийскими и международными рейсами авиакомпании Utair в Московском аэропорту Внуково. Благодаря этому, теперь из Калуги можно улететь более чем в 150 городов России и мира, куда выполняет рейсы авиакомпания Utair.

При этом в Международном аэропорту Калуга будет доступна сквозная регистрация пассажира и багажа до конечного пункта путешествия, что сделает стыковку во Внуково легкой и комфортной — ведь не нужно будет регистрироваться на следующий рейс, а также получать и заново сдавать багаж.

Международный аэропорт «Калуга» является членом ACI Europe (европейское подразделение Международного совета аэропортов), членом Ассоциации «Аэропорт ГА». В феврале 2016 года Международный аэропорт «Калуга» был признан «Лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до 0,5 миллиона пассажиров 2016 года» по результатам премии «Воздушные ворота России-2016», а также занял 2-е место среди всех аэропортов России как лучший объект авиатранспортной инфраструктуры в области обеспечения транспортной безопасности на премии Ассоциации транспортной безопасности.

Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн. пассажиров, за счет увеличения загрузки и эффективного управления флотом.

В 2017 году Utair стал лидером в отрасли по пунктуальности — 98,8% рейсов выполнены по расписанию. В парке Utair 65 самолетов. Основной пункт пересадки — московский аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов Utair ежедневно. Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте.

Приобрести билеты можно в кассах города, на сайте авиакомпании Utair www.utair.ru, Международного аэропорта Калуга http://airkaluga.ru/tickets/ и в онлайн-сервисах по продаже билетов Ozon. travel, Onetwotrip, City. Travel и пр.