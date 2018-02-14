ЭКО: не панацея, но реальный шанс сотворить чудо

В пятницу, 9 февраля, в конференц-зале отеля «Best Western» в Калуге репродуктологи и гинекологи обсудили вопросы лечения бесплодия.

Встреча прошла при поддержке клиники «Центр ЭКО», входящей в состав одной из крупнейших в России сети клиник ВРТ.

Акушеры-гинекологи и репродуктологи обсудили важность своевременной диагностики бесплодия, современные методы его лечения и их эффективность. На встрече были затронуты и вопросы по прохождению бесплатного лечения по полису ОМС. Поддержка государства стала важным шагом в этом вопросе, ведь бесплодие названо угрозой национальной безопасности страны. По последним сообщениям Минздрава, около 17% семей испытывают трудности с зачатием ребенка. Проблему усугубляет и тот факт, что пары намеренно или в силу обстоятельств затягивают обращение к врачу и проведение полноценного обследования. Также многие считают, что процедура ЭКО отнимает очень много времени и денег, поэтому до последнего откладывают эту меру как крайнюю.

Но ситуация изменилась: если раньше за профессионализмом репродуктологов и эмбриологов приходилось ездить в крупные столичные города, отпрашиваться с работы на недели, тратить большие суммы на проезд и проживание, то сейчас пройти УЗИ, генетические тесты и вступить в программу ЭКО можно рядом с домом. И более того – сделать это бесплатно по полису ОМС. Более 15 лет специалисты сети «Центр ЭКО» проводят лечение всех форм женского и мужского бесплодия, помогая тысячам пациентов стать счастливыми родителями. Сегодня в составе сети – 23 клиники в разных регионах России. В 2017 году «Центр ЭКО» получил лицензию в Калуге, вошел в реестр ОМС. Удобный график работы клиники (в том числе в выходные) и расположение практически в центре города сведет к минимуму необходимость отлучек с работы.

Врач-репродуктолог «Центра ЭКО» в Калуге Элисса Овчарук.

- В нашей клинике для каждой пары разрабатывается индивидуальный план действий – на основании гормонального статуса, выявления инфекций, запаса яйцеклеток, состояния эндометрия, а также диагностики мужского здоровья, - рассказала присутствующим врач-репродуктолог «Центра ЭКО» в Калуге Элисса ОВЧАРУК. – Паре, вступившей в протокол, мы рекомендуем подходящие именно ей программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): программы ЭКО и искусственной инсеминации, программы донорства и суррогатного материнства, а также преимплантационную генетическую диагностику эмбрионов и неинвазивные генетические тесты для будущих мам. При необходимости на помощь приходит криоконсервация (замораживание эмбрионов на время подготовки эндометрия). Если у женщины уже были попытки ЭКО, мы анализируем неудачи, делаем выводы. И, если у пары есть хоть малейший шанс стать родителями, применим весь наш опыт и технологии, чтобы его использовать.

Ведущий репродуктолог клиники «Центр ЭКО Партус de Nova» Елена Квашнина.

- Но до пациентов очень важно донести, что ЭКО не панацея. Это просто современная технология, которая дает максимальную частоту наступления беременности на цикл лечения, - взяла слово ведущий репродуктолог клиники «Центр ЭКО Партус de Nova», врач высшей категории, к.м.н., заслуженный член РАРЧ, ESHRE, ASRM и Всемирной ассоциации репродуктивной медицины (WARM) Елена КВАШНИНА. – То самое чудо можно будет сотворить, если пара не будет дожидаться критического возраста и обратится к нам своевременно.

Репродуктологи «Центра ЭКО» всегда работают в связке с врачами-гинекологами и на встрече призвали местных специалистов к сотрудничеству. Калужские акушеры-гинекологи, в свою очередь, отметили важность появления в нашем городе клиники ВРТ такого уровня и выразили готовность к диалогу.

По данным отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального министерства здравоохранения за 2017 год, около 340 бесплодных калужских пар старше 35 лет получили направление на ЭКО за счет средств бюджета, из них порядка 117 человек встали на учет на ранних сроках беременности.

Каждая семья может рассчитывать на бесплатную процедуру ЭКО по ОМС. Процедура получения направления только на первый взгляд кажется сложной. Вы можете обратиться к врачу-репродуктологу «Центр ЭКО» за списком необходимых анализов и четким планом действий. По результатам обследования клиника может самостоятельно подготовить выписку с заключением о необходимости ЭКО и предоставить гарантийное письмо для региональной комиссии. Или же врач назначит консервативную терапию для наступления естественной беременности, если, по его мнению, она будет эффективна в данном случае.

«Центр ЭКО» в Калуге

Ул. Плеханова, д. 41.

Тел.: 8 (4842) 21-22-70

Подробности на сайте: http://www.ivf-clinica.ru

E-mail: centreko@ivf-clinica.ru

Лиц. № ЛО-40-01-001389 от 28.08.2017 г., выд. МЗ КО

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.