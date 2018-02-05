Калуга и Москва обменяются днями

Летом в Калужской области пройдут Дни Москвы, а осенью жителей столицы познакомят с нашим регионом. В понедельник, 5 февраля, о проведении совместных мероприятий рассказал в рамках отчетной коллегии министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег КАЛУГИН.

По его словам, в этом году 14 июля в день празднования Великого Стояния на реке Угре 1480 года и проведения масштабной реконструкции, у нас состоятся Дни Москвы. А в сентябре, в рамках празднования освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, в Москве пройдут Дни Калужской области.