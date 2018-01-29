В Калугу пришёл грипп

За минувшую неделю ОРВИ заболели 6215 калужан - это на 13% выше показателей предыдущей недели.

Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, особенно у школьников. Однако эпидпорог не превышен. С респираторными инфекциями в стационары госпитализировано 85 человек.

В Калуге зарегистрировано 3870 случаев ОРВИ и 1 случай гриппа у взрослого. Заболеваемость выше предыдущей недели на 30%. На карантин были закрыты один класс в школе № 5 и два класса в школе № 21.