Овощи и фрукты прибавили в цене

За неделю, с 17 по 24 января, в магазинах Калужской области увеличились цены на овощи и фрукты. Такие данные в пятницу приводит региональное правительство.

Так, мандарины подорожали на 3,6%, бананы – на 2,9%, виноград – на 2%, сладкий перец – на 1,8%.

При этом куриное мясо в среднем подешевело на 0,9%.