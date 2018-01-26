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Овощи и фрукты прибавили в цене

26.01.2018 15:50 1 645 Дмитрий Ивьев
Овощи и фрукты прибавили в цене

За неделю, с 17 по 24 января, в магазинах Калужской области увеличились цены на овощи и фрукты. Такие данные в пятницу приводит региональное правительство.

Так, мандарины подорожали на 3,6%, бананы – на 2,9%, виноград – на 2%, сладкий перец – на 1,8%.

При этом куриное мясо в среднем подешевело на 0,9%.


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Тэги: цены статистика общество

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