Овощи и фрукты прибавили в цене

За неделю, с 17 по 24 января, в магазинах Калужской области увеличились цены на овощи и фрукты. Такие данные в пятницу приводит региональное правительство.
Так, мандарины подорожали на 3,6%, бананы – на 2,9%, виноград – на 2%, сладкий перец – на 1,8%.
При этом куриное мясо в среднем подешевело на 0,9%.
|
Гречка и перец подешевели в калужских магазинах 19.01.2018 15:49
Сахар и рыба подешевели в Калуге 12.01.2018 13:07
Мандарины подорожали перед Новым годом 29.12.2017 11:51
Калужская область попала в лидеры по росту цен 08.12.2017 11:58
Бензин подорожал в Калужской области 01.12.2017 16:46
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: