Калужан просят сообщать о жестоких нянях

В Калужской области за 2017 год в правоохранительные органы не поступило ни одного сообщения о совершении нянями преступлений в отношении детей.
- Зачастую родители самостоятельно разбираются со случаями применения нянями насилия к детям и увольняют воспитателей, - рассказали в среду, 24 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Подобная практика порождает уверенность таких «воспитателей» в своей безнаказанности, способствует продолжению совершения данными лицами противоправных деяний в отношении детей в других неосведомленных семьях.
Следователи просят калужан сразу же обращаться в полицию при выявлении подобных нянь.
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