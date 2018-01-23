Главный судебный пристав сменился в Калужской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области возглавил Иван ЗУБОВ (на фото). Соответствующий приказ на днях подписал министр юстиции России. А в понедельник, 22 января, Зубова представили коллективу в Калуге.
Ранее он возглавлял УФССП России по Курганской области, где начинал карьеру в 1999 году с должности пристава-исполнителя.
Бывший главный судебный пристав Калужской области Анатолий Кравченко подал в отставку в конце 2017 года.
|
Детская поликлиника переедет с улицы Фомушина 23.01.2018 12:34
Впавшего в кому мужчину перевезли из Таиланда в Калугу 22.01.2018 15:20
Работники «Фольксвагена» устроили пикет на заводе 22.01.2018 14:47
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: