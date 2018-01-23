Главный судебный пристав сменился в Калужской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области возглавил Иван ЗУБОВ (на фото). Соответствующий приказ на днях подписал министр юстиции России. А в понедельник, 22 января, Зубова представили коллективу в Калуге.

Ранее он возглавлял УФССП России по Курганской области, где начинал карьеру в 1999 году с должности пристава-исполнителя.

Бывший главный судебный пристав Калужской области Анатолий Кравченко подал в отставку в конце 2017 года.