Волонтёры нашли родственников калужанина, оказавшегося в Тамбове

Как мы рассказывали, в начале января в больницу Тамбова попал 56-летний мужчина. Он утверждал, что приехал из Калуги, но больше ничего не помнил. Волонтёры искали его родственников.

Как сообщает тамбовский отряд поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в воскресенье, 21 января, родственники мужчины были найдены.