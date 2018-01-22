Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Понедельник, 22 января
$ 56.59 0.17
69.40 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Волонтёры нашли родственников калужанина, оказавшегося в Тамбове

22.01.2018 14:41 0 1530 Елена Французова
Волонтёры нашли родственников калужанина, оказавшегося в Тамбове

Как мы рассказывали, в начале января в больницу Тамбова попал 56-летний мужчина. Он утверждал, что приехал из Калуги, но больше ничего не помнил. Волонтёры искали его родственников.

Как сообщает тамбовский отряд поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в воскресенье, 21 января, родственники мужчины были найдены.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Картина дня: Артамонов высказался о стоимости проезда, рабочие устроили пикет 22.01.2018 20:00

Впавшего в кому мужчину перевезли из Таиланда в Калугу 22.01.2018 15:20

Работники «Фольксвагена» устроили пикет на заводе 22.01.2018 14:47

Резко выросло число заболевших ОРВИ 22.01.2018 11:53

Скончался наместник Оптиной пустыни 22.01.2018 11:23

20.01.2018 17:14 1727 26
18.01.2018 21:23 2172 19
16.01.2018 15:49 1635 6
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 25 января, 11:00
День Студента на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 17:00
«Пиратская вечеринка»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 12:00
Настольные ролевые игры. Первая встреча
Городской Досуговый центр
вс 28 января, 19:00
Концерты «Обе-Рек»
Мажор, бар

Для детей

ср 24 января, 15:30
Спектакль "Дюймовочка"
Колюпановский СКДЦ
чт 25 января, 18:00
Развлекательная программа «Татьянин день»
Шопинский СДК
пт 26 января, 12:00
Урок памяти «Мирная канонада над Ленинградом»
Калуга
сб 27 января, 12:00
Встреча «Блокадный Ленинград»
Калуга

Концерты

ср 24 января, 19:00
Концерт "Популярные композиторы Европы"
Филармония
чт 25 января, 15:00
Х открытый фестиваль туристской и авторской песни
Калуга
чт 25 января, 19:00
Концерт "Мы вращаем Землю"
Дом музыки
сб 27 января, 18:00
Концерт «Весь этот джаз»
Силикатный, ДК

Кино

Кто наш папа, чувак?
Три богатыря и принцесса Египта
Астрал 4: Последний ключ
Скиф
Новости компаний

Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена до конца весны

«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Мисс КГУ-2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

Что будет с курсом доллара в дальнейшем?

Оформление заявки на кредитную карту

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.