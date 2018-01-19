Гречка и перец подешевели в калужских магазинах

За последнюю неделю, с 10 по 17 января, в магазинах Калужской области гречка подешевела в среднем на 3%. Такие данные в пятницу опубликовала пресс-служба правительства региона.
Кроме того, на 2,8% подешевел перец, на 0,98% - свинина.
При этом за неделю на 12,3% подорожал виноград, на 1,8% - мандарины, на 1,7% - яйца, на 1,4% - рыба и сливочное масло.
|
Тина Канделаки учила калужских студентов хайповать 19.01.2018 17:18
Нужен нам берег турецкий! 19.01.2018 14:15
Меньше хлеба, больше зрелищ 19.01.2018 12:55
Ещё 300 нелегалов выслали из России 19.01.2018 09:26
Тина Канделаки встретится с калужанами 19.01.2018 09:08
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: