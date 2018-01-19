Гречка и перец подешевели в калужских магазинах

За последнюю неделю, с 10 по 17 января, в магазинах Калужской области гречка подешевела в среднем на 3%. Такие данные в пятницу опубликовала пресс-служба правительства региона.

Кроме того, на 2,8% подешевел перец, на 0,98% - свинина.

При этом за неделю на 12,3% подорожал виноград, на 1,8% - мандарины, на 1,7% - яйца, на 1,4% - рыба и сливочное масло.