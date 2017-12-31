Путин перевёл главного калужского полицейского в Москву

Указом президента России Владимира ПУТИНА генерал-майор полиции Сергей ПЛАХИХ, ранее занимавший должность начальника УМВД по Калужской области, назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД по Москве – начальника полиции. В воскресенье, 31 декабря, об этом нам рассказали в пресс-службе областной полиции.

Временно исполняющим обязанности начальника калужского УМВД стал полковник Николай Федорук. Ранее он был заместителем Плахих.

Напомним, Сергей Плахих приехал в Калугу осенью прошлого года, сменив Сергея Бачурина, направленного на службу в Пятигорск.