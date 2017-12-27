Бюст Болдина откроют 29 декабря

В сквере имени Болдина в пятницу, 29 декабря, состоится открытие бюста генерал-полковника Ивана Васильевича Болдина - командующего Пятидесятой армии, освобождавшей наш город от немецко-фашистских захватчиков. Начнётся мероприятие в 12:30, рассказали нам в городской управе Калуги.
Решение об установке бюста приняли депутаты городской думы на заседании в среду, 27 декабря.
Напомним, новый сквер обустроили в Калуге в прошлом году вдоль улицы Болдина.
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