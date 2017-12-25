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Константин Горобцов подвёл итоги 2017 года

25.12.2017 19:18 0 596
Константин Горобцов подвёл итоги 2017 года

Городской Голова Константин Горобцов в понедельник, 25 декабря, на рабочем совещании в Городской Управе подвел предварительные итоги 2017 года.

Градоначальник назвал уходящий год значимым по выполнению многих важных задач и появлению серьезных городских объектов.

– В 2017 году в Калуге построена дорога Правобережье – Шопино, школа в микрорайоне «Веснушки», детские сады в «Веснушках» и «Кошелеве», объездная дорога вокруг «Кошелева», – отметил Константин Горобцов. – Начались работы на площадке под Дворец спорта, заканчивается строительство Южного обхода и второй очереди музея истории космонавтики. Все это развитие выведет город на новый уровень.  Важные объекты появятся в Калуге и в ближайшие годы. Это строительство Северного обхода, кампуса филиала технического университета имени Н. Э. Баумана. Мы надеемся на выделение федеральных средств на строительство набережной реки Оки.

 Константин Горобцов особо отметил мероприятия, реализованные в Калуге в рамках программы «Формирование городской среды», инициированной Президентом Владимиром Путиным. Это  новый городской парк и 112 благоустроенных дворов.

– Программа рассчитана на пять лет, значит, в ее рамках мы сможем дойти практически до каждого городского двора и качественно благоустроить его, создать в Калуге новые популярные общественные пространства, – считает Константин Горобцов.

Градоначальник наградил почетными грамотами руководителей структурных подразделений муниципалитета, отличившихся в реализации мероприятий программы «Формирование городской среды в областном центре.

Андрей ГУСЕВ.
Фото И. Рулёва.


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Тэги: городской голова калуги константин горобцов

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